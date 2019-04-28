Жители улицы Геологическая добиваются закрытия сквозного движения

Источник материала: Слуцк Город





Жители коттеджей на улице Геологическая добиваются закрытия сквозного движения или, как минимум, установки искусственных неровностей и запрета на движение грузовиков. С этим вопросом они обращались в прессу и ходили на приём к руководству района.

Недовольство возникает сразу по нескольким причинам. Во-первых, грузовики по их улице сокращают маршрут к строящимся домам в районе 14-го городка. Во-вторых, с открытием сквозного движения здесь резко увеличился поток транспорта, и, по словам местных жителей, многие грубо игнорируют скоростной режим. В-третьих, утверждают случчане, по этой улице с гаражного кооператива часто выезжают пьяные водители, которые пытаются объехать экипажи ГАИ.

И, наконец, неудобства возникают при попытке перейти улицу Магистральную, не оборудованную тротуаром со стороны жилой застройки.





— Мы не против, чтобы люди ездили к тем домам [на продолжении улицы]. Но, если ещё пол года назад здесь был идеальный асфальт, теперь, после массового движения грузовиков, на нём появились трещины, — сетует Ольга Майер, жительница одного из здешних домов. — А как же поручение президента жёстко экономить средства и беречь государственное имущество?

Это по сути узкая улочка с частными домами, здесь постоянно играют дети, а для некоторых это прям полоса разгона - носятся насквозь как угорелые. Особенно в часы пик, 5-6 часов вечера. Ближе к 12-ти ночи мы видим, как машины выключают фары, подъезжают к Магистральной, а водитель останавливается и выходит на дорогу - видимо, чтобы убедиться в отсутствии гаишников. Это лазейка для нарушителей, и, насколько мне известно, в Солигорске многие такие улицы и дворы закрыли бетонными плитами.

Да просто страшно пересекать Магистральную по пешеходному переходу с детской коляской, особенно ночью. Тротуаров нет, освещения на переходе тоже нет, а машины по прямой ровной дороге часто едут куда быстрее разрешённых 60 км/ч.





Обращают внимание и на то, что тротуары с обеих сторон улицы «заканчиваются». Чтобы дойти до пешеходного перехода возле костёла, приходится часть пути преодолевать по проезжей части и обочине.

Здесь установлены знаки «пешеходный переход» повышенной видимости, но освящения в тёмное время суток нет совсем.





— Когда люди здесь покупали участки, продавали квартиры, они смотрели, что там по [старому] генплану ничего не будет строиться, — добавляет Ольга. — Мы не ожидали, что на Геологической будет такой поток машин и грузовиков.

Для решения возникших проблем местные жители предлагают поставить в конце улицы бетонную плиту.

Ещё один вариант - установить с обеих сторон Геологической искусственные неровности, знак «Движение грузовых машин запрещено» и знак «Жилая зона», запрещающий водителям легковушек движение со скоростью свыше 20 км/ч и транзитное движение.





Недавно Ольга с соседкой Мариной попали с этими вопросами на приём к председателю райисполкома. Случчанки рассказывают, что им пообещали установить на улице искусственные неровности, а в течение ближайшего квартала - знаки, запрещающие движение грузовиков.

— Почему целый квартал? Неужели при открытии сквозного движения нельзя было всё продумать сразу? — возмущается Ольга. — Жители с 1-го по 17-й дом по улице Геологической просили в письме установить четыре искусственных неровности. На приёме у мэра начальник районной милиции пообещал установить две неровности с обеих сторон. На сегодняшний день нас проигнорировали, положив одну искусственную неровность за пределами этих 17-ти домов.







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