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Жители улицы Геологическая добиваются закрытия сквозного движения

29.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Жители улицы Геологическая добиваются закрытия сквозного движения

Жители коттеджей на улице Геологическая добиваются закрытия сквозного движения или, как минимум, установки искусственных неровностей и запрета на движение грузовиков. С этим вопросом они обращались в прессу и ходили на приём к руководству района.

Недовольство возникает сразу по нескольким причинам. Во-первых, грузовики по их улице сокращают маршрут к строящимся домам в районе 14-го городка. Во-вторых, с открытием сквозного движения здесь резко увеличился поток транспорта, и, по словам местных жителей, многие грубо игнорируют скоростной режим. В-третьих, утверждают случчане, по этой улице с гаражного кооператива часто выезжают пьяные водители, которые пытаются объехать экипажи ГАИ.

И, наконец, неудобства возникают при попытке перейти улицу Магистральную, не оборудованную тротуаром со стороны жилой застройки.

Жители улицы Геологическая добиваются закрытия сквозного движения

— Мы не против, чтобы люди ездили к тем домам [на продолжении улицы]. Но, если ещё пол года назад здесь был идеальный асфальт, теперь, после массового движения грузовиков, на нём появились трещины— сетует Ольга Майер, жительница одного из здешних домов. — А как же поручение президента жёстко экономить средства и беречь государственное имущество?

Это по сути узкая улочка с частными домами, здесь постоянно играют дети, а для некоторых это прям полоса разгона - носятся насквозь как угорелые. Особенно в часы пик, 5-6 часов вечера. Ближе к 12-ти ночи мы видим, как машины выключают фары, подъезжают к Магистральной, а водитель останавливается и выходит на дорогу - видимо, чтобы убедиться в отсутствии гаишников. Это лазейка для нарушителей, и, насколько мне известно, в Солигорске многие такие улицы и дворы закрыли бетонными плитами.

Да просто страшно пересекать Магистральную по пешеходному переходу с детской коляской, особенно ночью. Тротуаров нет, освещения на переходе тоже нет, а машины по прямой ровной дороге часто едут куда быстрее разрешённых 60 км/ч.

Жители улицы Геологическая добиваются закрытия сквозного движения

Обращают внимание и на то, что тротуары с обеих сторон улицы «заканчиваются». Чтобы дойти до пешеходного перехода возле костёла, приходится часть пути преодолевать по проезжей части и обочине.

Здесь установлены знаки «пешеходный переход» повышенной видимости, но освящения в тёмное время суток нет совсем.

Жители улицы Геологическая добиваются закрытия сквозного движения

— Когда люди здесь покупали участки, продавали квартиры, они смотрели, что там по [старому] генплану ничего не будет строиться, — добавляет Ольга. — Мы не ожидали, что на Геологической будет такой поток машин и грузовиков.

Для решения возникших проблем местные жители предлагают поставить в конце улицы бетонную плиту.

Ещё один вариант - установить с обеих сторон Геологической искусственные неровности, знак «Движение грузовых машин запрещено» и знак «Жилая зона», запрещающий водителям легковушек движение со скоростью свыше 20 км/ч и транзитное движение.

Жители улицы Геологическая добиваются закрытия сквозного движения

Недавно Ольга с соседкой Мариной попали с этими вопросами на приём к председателю райисполкома. Случчанки рассказывают, что им пообещали установить на улице искусственные неровности, а в течение ближайшего квартала - знаки, запрещающие движение грузовиков.

— Почему целый квартал? Неужели при открытии сквозного движения нельзя было всё продумать сразу? — возмущается Ольга. — Жители с 1-го по 17-й дом по улице Геологической просили в письме установить четыре искусственных неровности. На приёме у мэра начальник районной милиции пообещал установить две неровности с обеих сторон. На сегодняшний день нас проигнорировали, положив одну искусственную неровность за пределами этих 17-ти домов.

Жители улицы Геологическая добиваются закрытия сквозного движения


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Жители коттеджей на улице Геологическая добиваются закрытия сквозного движения или, как минимум, установки искусственных неровностей и запрета на движение...
 
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