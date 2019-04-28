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План праздничных мероприятий, посвященных Празднику труда
29.04.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
1 мая с 12 часов в центральном городском парке:
— тематическая концертная программа;
— награждение лучших представителей трудовых коллективов;
— открытие трудового семестра-2019;
— праздничная торговля;
— акция «Осиповичский район – территория здоровья».
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1 мая с 12 часов в центральном городском парке: — тематическая концертная программа; — награждение лучших представителей трудовых коллективов; — открытие...
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