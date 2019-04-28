Западная пресса считает лидера КНДР недооцененной иконой стиля

Источник материала: Ежедневник



фото: rbk.ru

Действительно ли Ким Чен Ын заслуживает этого статуса?

В отличие от многих своих соотечественников, даже из привилегированных семей, Ким Чен Ын получал образование не только в Пхеньяне, но и в швейцарской школе Liebefeld-Steinhölzli под Берном, где точно видел пример того, что значит хорошо одеваться, пишет РБ К. С оговорками можно признать, что его стабильно не меняющийся стиль и правда совпадает с образами, которые предлагают дизайнеры.

Любитель oversize

Вещи на размер больше — не то тренд, не то безвременная классика. Пристрастие Ким Чен Ына к одежде свободного кроя — давняя история. Вот и во Владивосток он приехал в безразмерном длинном двубортном пальто и широких брюках. Очевидно, что причина такого выбора не тренды, а специфика фигуры, к которой не так-то просто подобрать хорошо скроенный костюм. Широкие брюки в стиле 30-х и 40-х действительно возвращаются в моду, правда, они предполагают высокую посадку на талии. И если широких брюк у северокорейского лидера хоть отбавляй, то над талией не помешало бы поработать. Весьма неожиданно, что свой образ лидер КНДР дополнил шляпой, которую, впрочем, большую часть времени держал в руке.





Очки

Кажется, что дизайн оптики Ким Чен Ына не менялся с 2011 года (именно тогда он пришел к власти). Прямоугольная оправа под черепаховый панцирь — его верная спутница на протяжении последних лет.





Полосатый рейс

В 2017 году президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин попал в списки трендсеттеров за свою любовь к ярким узорам на галстуках (эта деталь гардероба с изображением полосатого тюленя стала одним из бестселлеров в местных интернет-магазинах). Ким Чен Ын не признает ярких принтов и узоров, зато часто появляется в вещах в вертикальную полоску. Что ж, это вполне укладывается в эстетику пижамного стиля, учитывая, что политик так любит ткани с отливом.





Милитари

Как все авторитарные лидеры, Ким Чен Ын тяготеет к предметам гардероба в военном стиле: френчи и кители, застегнутые на все пуговицы, лишь изредка сменяются глухими черными пальто.





Аксессуары

Необычные запонки, яркие носки или дорогие часы точно не входят в модную вселенную лидера Северной Кореи. Даже галстук — большая редкость (хотя раньше он иногда появлялся в красном, пионерском). Максимум, что позволяет себе политик, — значок с изображением деда и отца.





Прическа

Главная модная фишка Ким Чен Ына — его прическа. Лихо выбритые виски и затылок, в комплекте с которыми идет стрижка под горшок, время от времени щедро напомаженная гелем, ассоциируется с лидером КНДР столь же прочно, как смешные носки с Джастином Трюдо и автозагар с Дональдом Трампом.



