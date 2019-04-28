|
Убили и закопали. В Гродно во дворе частного дома нашли закопанные останки человека
Источник материала: Партизан
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
О том, что во дворе дома обнаружены останки, в милицию сообщили 28 апреля. Следователи, оперативные сотрудники и эксперты провели осмотр места происшествия – в результате было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства. По предварительным данным, погибшим является житель Гродно 1973 года рождения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Точную причину смерти мужчины установят эксперты. Известно, что во дворе этого дома периодически собираются люди, которые ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртным. По подозрению в совершении преступления задержали трех мужчин – 57 летнего, 48 летнего и 41-летнего. Расследование продолжается, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)