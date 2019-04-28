Убили и закопали. В Гродно во дворе частного дома нашли закопанные останки человека

Точную причину смерти мужчины установят эксперты. Известно, что во дворе этого дома периодически собираются люди, которые ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртным. По подозрению в совершении преступления задержали трех мужчин – 57 летнего, 48 летнего и 41-летнего. Расследование продолжается, пишет