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Праздники в Верхнем городе. Какими они будут в нынешнем году

29.04.2019 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Традиционно в Верхнем городе минчан ожидают праздники национальных культур. Какими они будут в нынешнем сезоне, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» организаторы.

Праздники в Верхнем городе. Какими они будут в нынешнем году
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— Череду самобытных торжеств 25 мая откроет Республиканский фестиваль-ярмарка «Вясновы букет», на который съедутся мастера декоративно-прикладного творчества со всей Беларуси, — рассказала начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома Анна Шиманская. — Минчане и гости столицы смогут познакомиться с уникальными работами и приобрести сувениры.

Встреча с удивительной культурой Швеции намечена на 1 июня. На территории Верхнего города развернутся культурная, образовательная, информационная, детская, спортивная площадки. Конечно, праздник не обойдется без выступления известных артистов.

Праздник многонациональной России приглашает гостей 8 июня. Знакомство с декоративно-прикладным творчеством, традиционные русские игры, забавы, старинные обряды и концерт до позднего вечера — все это ожидает минчан и гостей столицы во вторую субботу июня.

Поляки готовят яркое национальное торжество 15 июня. Всех секретов пока не раскрывают, но обещают: будет интересно.

Во второй раз в праздниках национальных культур в Верхнем городе в нынешнем году примет участие Великобритания. День Британии состоится 23 июня.

Спустя почти месяц, 13 июля, в Верхнем городе будет гостить солнечная Италия. Чарующая музыка и удивительная атмосфера гарантированы.


Без традиционных танцев с веерами и мастер-классов по написанию иероглифов не обойдется праздник корейской культуры. Он намечен на 3 августа.

На свидание с Эстонией приглашают 10 августа. Организаторы обещают, что на торжество приедут самобытные мастера декоративно-прикладного творчества и уникальные артисты.

Украинская речь будет звучать с главной сцены 17 августа. Народные песни и традиционное гостеприимство не оставят равнодушными никого из гостей.

Праздничную эстафету подхватят горячие грузины. Традиционный фестиваль «Тбилисоба» соберет гостей 24 августа.

В следующие выходные, 31 августа, радушно встретит гостей праздник армянской культуры.

Праздник азербайджанской культуры запланирован на 7 сентября.

Большой молдавский праздник развернется у стен городской ратуши 8 сентября. Музыка, танцы и мастер-классы — все это ожидает гостей во второе воскресенье сентября.

Праздничную эстафету подхватят греки. Потомки Зевса и Афродиты закружат горожан в сиртаки 21 сентября.

Традиционная Стена Плача, Хава-Нагила и познавательная детская площадка — еврейское торжество развернется у стен городской ратуши 22 сентября.

Праздник китайской культуры закроет череду самобытных торжеств в Верхнем городе. Он запланирован на 28 сентября.


Справочно
С 2015 года в Минске состоялось более 40 праздников национальных культур. Их география обширна: Россия, Грузия, Украина, Армения, Корея, Индия, Швеция, Италия — всего более 20 стран.

Фото агентства «Минск-Новости»


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Традиционно в Верхнем городе минчан ожидают праздники национальных культур. Какими они будут в нынешнем сезоне, рассказали корреспонденту агентства...
 
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