Праздники в Верхнем городе. Какими они будут в нынешнем году

Анна Шиманская. — Минчане и гости столицы смогут — Череду самобытных торжеств 25 мая откроет Республиканский фестиваль-ярмарка «Вясновы букет», на который съедутся мастера декоративно-прикладного творчества со всей Беларуси, — рассказала начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома. — Минчане и гости столицы смогут познакомиться с уникальными работами и приобрести сувениры.





Встреча с удивительной культурой Швеции намечена на 1 июня. На территории Верхнего города развернутся культурная, образовательная, информационная, детская, спортивная площадки. Конечно, праздник не обойдется без выступления известных артистов.





Праздник многонациональной России приглашает гостей 8 июня. Знакомство с декоративно-прикладным творчеством, традиционные русские игры, забавы, старинные обряды и концерт до позднего вечера — все это ожидает минчан и гостей столицы во вторую субботу июня.





Поляки готовят яркое национальное торжество 15 июня. Всех секретов пока не раскрывают, но обещают: будет интересно.





Во второй раз в праздниках национальных культур в Верхнем городе в нынешнем году примет участие Великобритания. День Британии состоится 23 июня.





Спустя почти месяц, 13 июля, в Верхнем городе будет гостить солнечная Италия. Чарующая музыка и удивительная атмосфера гарантированы.









Без традиционных танцев с веерами и мастер-классов по написанию иероглифов не обойдется праздник корейской культуры. Он намечен на 3 августа.





На свидание с Эстонией приглашают 10 августа. Организаторы обещают, что на торжество приедут самобытные мастера декоративно-прикладного творчества и уникальные артисты.





Украинская речь будет звучать с главной сцены 17 августа. Народные песни и традиционное гостеприимство не оставят равнодушными никого из гостей.





Праздничную эстафету подхватят горячие грузины. Традиционный фестиваль «Тбилисоба» соберет гостей 24 августа.





В следующие выходные, 31 августа, радушно встретит гостей праздник армянской культуры.





Праздник азербайджанской культуры запланирован на 7 сентября.





Большой молдавский праздник развернется у стен городской ратуши 8 сентября. Музыка, танцы и мастер-классы — все это ожидает гостей во второе воскресенье сентября.





Праздничную эстафету подхватят греки. Потомки Зевса и Афродиты закружат горожан в сиртаки 21 сентября.





Традиционная Стена Плача, Хава-Нагила и познавательная детская площадка — еврейское торжество развернется у стен городской ратуши 22 сентября.





Праздник китайской культуры закроет череду самобытных торжеств в Верхнем городе. Он запланирован на 28 сентября.









Справочно

С 2015 года в Минске состоялось более 40 праздников национальных культур. Их география обширна: Россия, Грузия, Украина, Армения, Корея, Индия, Швеция, Италия — всего более 20 стран.





Фото агентства «Минск-Новости»



