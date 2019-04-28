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БЖД на летний период пустит поезда до курортов Черного, Азовского и Балтийского морей

29.04.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская железная дорога в летнем сезоне предлагает несколько маршрутов к курортам Черного, Азовского и Балтийского морей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре БЖД.



В частности, с 1 июня по 21 сентября ежедневно будут курсировать поезда международных линий № 100/99 Минск — Новоалексеевка с прицепной группой беспересадочных вагонов до Бердянска, № 94/93 Минск — Одесса с прицепной группой беспересадочных вагонов Минск — Херсон.

С 10 июня по 7 сентября пассажиры могут поехать к Болгарскому побережью Черного моря на поезде Минск — Варна через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. Состав № 451/452 будет уезжать из Минска 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2, 7 сентября в 17:37 и прибывать в Варну в 10:20 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября соответственно. Обратно он будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября в 19:05 и прибывать в белорусскую столицу 14, 19, 26 июня, 1, 8, 13, 20, 25 июля, 1, 6, 13, 18, 25, 30 августа, 6, 11 сентября в 11:04 соответственно.

К Балтийскому побережью через день из Минска отправляются поезда № 87/88 Минск — Рига (уезжает в 20:38, прибывает в Ригу в 8:28; обратно — в 20:00, прибытие в столицу Беларуси — в 7:45) и № 31/32 Киев — Минск — Вильнюс — Рига. Что касается последнего, то этот состав отправляется из Минска в 00:05, прибывает в Вильнюс в 4:25, в Ригу — в 9:06. В обратном направлении из Риги он отправляется в 20:45, в Минске будет в 6:09. В составе поезда есть прицепная группа вагонов БЖД Минск — Рига. Чтобы попасть на Балтийское побережье, необходимо сделать пересадку в Риге до Юрмалы.

Подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно узнать на сайте www.rw.by, по телефону контакт-центра 105, а также на ж/д вокзалах.


В БЖД также отметили, что назначенные поезда пустят в дополнение к уже существующим маршрутам в направлении Адлера, Анапы, Минеральных Вод и Одессы.


 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская железная дорога в летнем сезоне предлагает несколько маршрутов к курортам Черного, Азовского и Балтийского морей, сообщили корреспонденту агентства...
 
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