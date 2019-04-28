Поляки массово едят бананы в знак протеста на цензуру

RTVI . Директор музея рассказал, что принял решение после многочисленных жалоб родителей, детей которых это «травмировало». Пользователи соцсетей в знак протеста против цензуры начали выкладывать фото и видео, на которых позируют с бананами. Подробнее об этой истории — в материале









Глава музея Ежи Мизиолек распорядился убрать из галереи два произведения — «Потребительское искусство» Наталии ЛЛ и «Лу Саломе» Катажины Козыны. Вторая работа посвящена психоаналитику и близкой подруге Фридриха Ницше и Зигмунда Фрейда. Автор представила философов псами, которых Саломе держит на поводке. Впрочем, эта часть истории осталась, скорее, в тени. Обсуждение сосредоточилось в первую очередь на работе с девушкой и бананами.





Сначала сообщалось, что убрать работы из галереи потребовало Министерство культуры Польши, но позже ведомство опровергло это предположение. «Министр культуры и национального наследия не руководит работой напрямую и не контролирует выставочную политику», — подчеркнули там.









Неравнодушные пользователи фейсбука создали страничку акции «Поедание бананов перед Национальным музеем». Участники планируют собраться у столичного музея вечером 29 апреля. На момент написания заметки отметку «пойду» на страничке акции поставили семь тысяч человек. Пока акция не началась, пользователи выкладывают в группу свои фото и видео с бананами.

























Кроме того, под всеми последними постами Национального музея в фейсбуке и инстаграме пользователи соцсетей оставляют комментарии с эмодзи или стикерами бананов. После волны возмущения Мизиолек временно вернул работы на выставку до смены экспозиции, которая начнется 6 мая.





Британская газета Guardian называет Наталию ЛЛ «пионеркой феминистского авангарда». Помимо фотографии, она также занимается графикой, живописью, экспериментальным кино и перформансами. Работы художницы выставлены во Вроцлаве, Гданьске, Варшаве, Лодзи, Бонне, Любляне, Кельне, Нью-Йорке и Париже.









Впервые за пределами Польши Лях-Ляхович стала известна в 1970-х, когда появились одни из ее главных работ. «Потребительское искусство», которое художница создала в 1972 году, призвано высмеять манеру отношения к женщинам, как к товарам. Модель, отмечает Guardian, нарочито пародирует манеру того, как вели себя женщины в порнографии.