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Геннадий Хоружик встретился с жителями деревни Лылойти

29.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

29 апреля председатель районного исполнительного комитета Геннадий Хоружик встретился с жителями деревни Лылойти. Из первых уст жители деревни услышали про основные достижения Сморгонщины за последние месяцы. 

Геннадий Хоружик встретился с жителями деревни Лылойти

29 апреля председатель районного исполнительного комитета Геннадий Хоружик встретился с жителями деревни Лылойти. Из первых уст жители деревни услышали про основные достижения Сморгонщины за последние месяцы. Геннадий Хоружик поделился новостями промышленности, сельского хозяйства, культуры. Особенно отметил работу аграриев филиала «Жодишки» Сморгонского КХП, которые по производству молока сегодня занимают третье место в районе, и призвад подтягиваться до уровня лидера, которым является предприятие «Дэйрифарм».

В свою очередь жители Лылойтей попросили о содействии. Примерно полукилометровый участок дороги между деревнями Хведевичи и Завидиненты весь покрыт ямами и выбоинами, что сильно затрудняет передвижение. Председатель Жодишковского сельисполкома Светлана Кучерова отметила, что две недели назад эту дорогу ровняли при помощи грейдера, но из-за сильной сухости сделать это надлежащим образом не получилось. Геннадий Хоружик пообещал связаться с руководством ДРСУ, чтобы эта проблема в ближайшее время решилась.

Геннадий Хоружик встретился с жителями деревни Лылойти

Виолетта ВОЙТКО.

Фото предоставлено Светланой КУЧЕРОВОЙ.

 
Теги: Новости
 
 
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29 апреля председатель районного исполнительного комитета Геннадий Хоружик встретился с жителями деревни Лылойти. Из первых уст жители деревни услышали про...
 
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