«Доверенное лицо» Лукашенко арестовали. Говорят, его поймали на взятке в $15 тыс

Источник материала: KYKY

Андрея Втюрина, заместителя госсекретаря Совбеза и экс-начальника службы безопасности Лукашенко взял под стражу КГБ. Об этом сообщает «Наша Нива». По информации неофициальных источников, его подозревают во взяточничестве.



Втюрина арестовали в Минске, его коттедж в Дроздах-2 опечатан. Говорят, беларуса задержали неделю назад, но лишь сейчас поступило подтверждение. Как пишут в Telegram-канале «Nexta», причина – взятка в особо крупном размере: 15 тысяч долларов. В КГБ от комментариев отказываются, в приемной Совета безопасности – тоже.



Отметим, что Андрей Втюрин пользовался большим авторитетом у Лукашенко. Он попал в его службу безопасности в 1995 году, а позже ее возглавил. Андрей даже входил в «близкий круг» президента. Втюрина награждали орденами «За безупречную службу» и «За службу Родине».

Фото обложки: nn.by .