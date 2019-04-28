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«Доверенное лицо» Лукашенко арестовали. Говорят, его поймали на взятке в $15 тыс

29.04.2019 18:17 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Андрея Втюрина, заместителя госсекретаря Совбеза и экс-начальника службы безопасности Лукашенко взял под стражу КГБ. Об этом сообщает «Наша Нива». По информации неофициальных источников, его подозревают во взяточничестве. 

Втюрина арестовали в Минске, его коттедж в Дроздах-2 опечатан. Говорят, беларуса задержали неделю назад, но лишь сейчас поступило подтверждение. Как пишут в Telegram-канале «Nexta», причина – взятка в особо крупном размере: 15 тысяч долларов. В КГБ от комментариев отказываются, в приемной Совета безопасности – тоже. 

Отметим, что Андрей Втюрин пользовался большим авторитетом у Лукашенко. Он попал в его службу безопасности в 1995 году, а позже ее возглавил. Андрей даже входил в «близкий круг» президента. Втюрина награждали орденами «За безупречную службу» и «За службу Родине».

Фото обложки: nn.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Андрея Втюрина, заместителя госсекретаря Совбеза и экс-начальника службы безопасности Лукашенко взял под стражу КГБ. Об этом сообщает «Наша Нива». По информации...
 
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