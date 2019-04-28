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«Доверенное лицо» Лукашенко арестовали. Говорят, его поймали на взятке в $15 тыс
Источник материала: KYKY>
Андрея Втюрина, заместителя госсекретаря Совбеза и экс-начальника службы безопасности Лукашенко взял под стражу КГБ. Об этом
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Андрея Втюрина, заместителя госсекретаря Совбеза и экс-начальника службы безопасности Лукашенко взял под стражу КГБ. Об этом сообщает «Наша Нива». По информации...
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