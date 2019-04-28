Беларусь с трудом победила Литву в стартовом матче ЧМ по хоккею

Источник материала: Интерфакс

Первый матч чемпионата Беларуси по хоккею в дивизионе 1 завершился победой команды Андрея Сидоренко над сборной Литвы. Впрочем, победа далась белорусам не очень легко.

Уже на 9-й минуте матча белорусы проигрывали 0:2. Шайб в их ворота забросили Богдзюл и Зубрус. Впрочем, буквально сразу же Лопачук одну шайбу отквитал, а на первый перерыв после голов Сергея Малявко и Платта сборная Беларуси и вовсе ушла, ведя в счете – 3:2. Однако и литовцы не сдались.



Во второй трети матча ни одна из команд не смогла добиться успеха. А в третьем периоде обменялись заброшенными шайбами, так что сборная Беларуси, считающая себя командой элитного дивизиона, лишь слегка превзошли в мастерстве "третьеклассных" литовцев.

В другом матче дня Южная Корея переиграла Венгрию – 5:1. Во вторник, 30 апреля, в 16.30 сборная Беларуси во втором матче чемпионата мира в дивизионе 1 сыграет с Венгрией.