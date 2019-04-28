ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь с трудом победила Литву в стартовом матче ЧМ по хоккею

29.04.2019 18:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Первый матч чемпионата Беларуси по хоккею в дивизионе 1 завершился победой команды Андрея Сидоренко над сборной Литвы. Впрочем, победа далась белорусам не очень легко.

Уже на 9-й минуте матча белорусы проигрывали 0:2. Шайб в их ворота забросили Богдзюл и Зубрус. Впрочем, буквально сразу же Лопачук одну шайбу отквитал, а на первый перерыв после голов Сергея Малявко и Платта сборная Беларуси и вовсе ушла, ведя в счете – 3:2. Однако и литовцы не сдались.

Беларусь с трудом победила Литву в стартовом матче ЧМ по хоккею
Во второй трети матча ни одна из команд не смогла добиться успеха. А в третьем периоде обменялись заброшенными шайбами, так что сборная Беларуси, считающая себя командой элитного дивизиона, лишь слегка превзошли в мастерстве "третьеклассных" литовцев.

В другом матче дня Южная Корея переиграла Венгрию – 5:1. Во вторник, 30 апреля, в 16.30 сборная Беларуси во втором матче чемпионата мира в дивизионе 1 сыграет с Венгрией.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый матч чемпионата Беларуси по хоккею в дивизионе 1 завершился победой команды Андрея Сидоренко над сборной Литвы. Впрочем, победа далась белорусам не очень...
 
Новости дня
Новости разные
 
Основные гарантии молодым специалистам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика