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Переговоры с Россией по проблеме поставок "грязной" нефти продолжатся 30 апреля – "Белнефтехим"

29.04.2019 18:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Концерн "Белнефтехим" во вторник 30 апреля продолжит переговоры с Минэнерго РФ и российскими нефтяными компаниями-поставщиками нефти по проблеме поставок нефти с повышенным содержанием хлорорганики.

"Переговоры в России продолжатся во вторник. Пока "чистая" нефть на территорию Беларуси не поступила", - сказал представитель пресс-службы концерна "Белнефтехим".

Как сообщалось, в понедельник в Москве на базе Минэнерго России концерн "Белнефтехим" проводил переговоры с российской стороной. Белорусскую делегацию возглавил замглавы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, в ее состав входят руководители белорусских НПЗ - ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ". С российской стороны в переговорах приняли участие компании-поставщики нефти в Беларусь.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус заявил в понедельник, что "чистая" нефть достигла приграничной с Беларусью станции Унеча магистрального нефтепровода "Дружба". В "Белнефтехиме" не подтвердили поступление "чистой" нефти на территорию республики.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту". По данным оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN содержание органических хлоридов в российской нефти превысило 300 мг/кг (ppm) при допустимой концентрации в 10 мг/кг (ppm).

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши по требованию PERN.

Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

По данным "Белнефтехима", на текущий момент объем скопившейся на территории Белоруссии нефти из России с повышенным содержанием хлорорганики превысил 1 млн тонн.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай на встрече белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил ситуация с качеством нефти в экспортном нефтепроводе "Дружба".

 
 
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Концерн "Белнефтехим" во вторник 30 апреля продолжит переговоры с Минэнерго РФ и российскими нефтяными компаниями-поставщиками нефти по проблеме поставок нефти с...
 
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