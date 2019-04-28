|
Георгий Церетели: «Рад видеть, что ваш Президент поддерживает принципы Хельсинкского процесса»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безопасность и сотрудничество вместо нестабильности и взрывов, нельзя закрывать глаза на накопившиеся проблемы в европейском регионе. Эта фраза – с встречи Александра Лукашенко с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, которая прошла 29 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
То, что мир изменился, заметно по новостям. Слишком часто стали звучать такие слова как терроризм, миграционные вызовы, затяжные конфликты. ОБСЕ – один из инструментов для борьбы с этими явлениями. Но общее ухудшение атмосферы доверия и сотрудничества ощущается во многих странах-партнерах этой организации.
Инициативы Беларуси в рамках ОБСЕ – вневременные тренды. Это сотрудничество в преодолении последствий Чернобыльской аварии, борьба с торговлей людьми, продвижение цифровой экономики. Успешной была и сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в 2017-м. Как раз тогда и создали Группу поддержки Шелкового пути. В нее вошли 24 государства. Сегодня их представители снова в белорусской столице. Корреспондент Анастасия Иванникова о том, почему все дороги снова сошлись в Минске.
Его можно назвать довольно частым гостем в Беларуси. Еще в 2017-м Георгий Церетели приезжал к нам в качестве заместителя председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сегодня – уже как глава. Но, несмотря ни на что, из года в год неизменным оставалось одно – тесное сотрудничество наших парламентариев с этой международной организацией. К сожалению, все теми же из года в год остаются проблемы и угрозы, с которыми как раз и борются партнеры по ОБСЕ. Терроризм, миграционные вызовы, затяжные конфликты и общее ухудшение атмосферы доверия, безопасности и сотрудничества.
В Парламентской ассамблее ОБСЕ о Беларуси знают. Так, благодаря нашим инициативам были приняты резолюции о сотрудничестве в преодолении последствий аварии на Чернобыле, борьбе с торговлей людьми, развитии «зеленой экономики», защите социально-экономических прав, продвижении цифровой экономики. Такое небезразличие ценят, готова ОБСЕ и к более тесному сотрудничеству с нашей страной – и во время, и уже после встречи подчеркнул Георгий Церетели.
Подтверждают это и постоянные визиты председателей ПА ОБСЕ – предшественников Церетели:
Георгий Церетели, председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:
Анастасия Иванникова, СТВ:
Кстати, как раз с минской сессии свое начало берет и деятельность Группы поддержки Шелкового пути. В ее составе 24 государства. Парламентарии всех этих стран 29 апреля вновь собрались в Минске на международную конференцию – вторую после прошедшей в марте 2018 года в Азербайджане – чтобы обсудить реализацию инициативы «Один пояс, один путь» и одновременно пути повышения инвестиционной, туристической привлекательности государств-участников, развитие гуманитарного, таможенного сотрудничества.
Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Паоло Гримолди, руководитель делегации Италии в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:
Для нас такой форум по-особому значимый. Беларусь – важное звено экономического пояса Шелкового пути. И к нам прислушиваются. Буквально на прошлой неделе Александр Лукашенко
Все понимают: Беларусь как никто иной заинтересована в существовании равноправной и прозрачной системы международной торговли. Как-никак находимся в месте пересечения товарных потоков.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Завтра международная конференция продолжится. Планируется, что председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели посетит китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» вместе с другими участниками форума.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Безопасность и сотрудничество вместо нестабильности и взрывов, нельзя закрывать глаза на накопившиеся проблемы в европейском регионе. Эта фраза...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)