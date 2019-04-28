|
А вы замечали это? Дайнеко спел «Беловежскую пущу» с несмыканием связок! Рассказывает, как так вышло
Источник материала: СТВ
Хит, ставший одной из визиток ансамбля «Песняры», рождался в муках. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали песню после посещения Беловежской пущи.
Мулявин ищет подходящего вокалиста несколько месяцев, рассказали в фильме
Но из-за семейных неурядиц вокалист станет невыездным – и ему срочно нужно было искать замену.
Валерий Дайнеко, музыкант ВИА «Песняры» (1977-1992 гг.):
Там было одно несмыкание, уже когда горло устало: «Где трава высока», – прямо пропущено. Александра Николаевна вскочила, говорит: «Нет-нет-нет! Это же вот самая изюминка!»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вы замечали это? Дайнеко спел «Беловежскую пущу» с несмыканием связок! Рассказывает, как так вышло
Хит, ставший одной из визиток ансамбля «Песняры», рождался в муках. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали песню после посещения Беловежской пущи. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)