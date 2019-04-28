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А вы замечали это? Дайнеко спел «Беловежскую пущу» с несмыканием связок! Рассказывает, как так вышло

29.04.2019 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Хит, ставший одной из визиток ансамбля «Песняры», рождался в муках. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали песню после посещения Беловежской пущи.

А вы замечали это? Дайнеко спел «Беловежскую пущу» с несмыканием связок! Рассказывает, как так вышло

Первоначально её исполнял детский хор, но в 1977 году она попадает в руки знаменитого ВИА.

Мулявин ищет подходящего вокалиста несколько месяцев, рассказали в фильме «Тайны Беларуси». Выбор в итоге падёт на Юрия Денисова.

А вы замечали это? Дайнеко спел «Беловежскую пущу» с несмыканием связок! Рассказывает, как так вышло

Но из-за семейных неурядиц вокалист станет невыездным –  и ему срочно нужно было искать замену.

Шлягер доверили Валерию Дайнеко. Именно это исполнение  по сей день считается эталонным.

А вы замечали это? Дайнеко спел «Беловежскую пущу» с несмыканием связок! Рассказывает, как так вышло

А вы замечали это? Дайнеко спел «Беловежскую пущу» с несмыканием связок! Рассказывает, как так вышло

Валерий Дайнеко, музыкант ВИА «Песняры» (1977-1992 гг.):
Тогда мы записывались очень сложно. Это не то, что сейчас: ты остановился и с этого же места можешь дальше продолжать писать.

Тогда надо было спеть песню от начала до конца. Вот я «Пущу» записал с десятого, наверное, раза, или с двенадцатого.

Там было одно несмыкание, уже когда горло устало: «Где трава высока», – прямо пропущено. Александра Николаевна вскочила, говорит: «Нет-нет-нет! Это же вот самая изюминка!»
 
 
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Хит, ставший одной из визиток ансамбля «Песняры», рождался в муках. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали песню после посещения Беловежской пущи. ...
 
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