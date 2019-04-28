У российской оппозиции нет доверия к процедуре электронного голосования на выборах

Источник материала: Интерфакс

Оппозиционные непарламентские партии, среди которых "Партия перемен", "Яблоко" и ПАРНАС, - выступили против проведения дистанционного электронного голосования.

По их мнению, это может привести к непрозрачности процедуры избирательного процесса и подорвет доверие к выборам.

Лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков, комментируя "Интерфаксу" принятие в первом чтении законопроекта "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы", заявил, что на данный момент нет ответа на ряд вопросов, связанных с проведением процедуры голосования.

"У нас сохранился ряд вопросов к электронному голосованию. Нет ответа на то, как будут обеспечиваться тайна голосования, подсчет голосов, и как это можно будет проконтролировать", - сказал Д.Гудков.

Он отметил, что рано или поздно любая страна придет к онлайн-голосованию, так как это удобно, однако сейчас нет технических возможностей это обеспечить.

"Голосования должно быть тайным, но тогда я не вижу возможности подсчета голосов. Каждый голосующий должен иметь право посмотреть, как его голос засчитывается, чтобы можно было проконтролировать. Пока мы не получим ответа на все вопросы, голосование может быть использовано для накрутки голосов", - подчеркнул Д.Гудков.

В партии "Яблоко" также выступили против введения такой формы голосования.

"Мы выступаем категорически против ее введения, потому что это только ухудшит ситуацию с доверием людей к выборам. Введение системы электронного голосования не окажет позитивного влияния на легитимность избирательного процесса, так как даже организаторы признают, что не могут обеспечить тайну голосования. Очевидно, что электронное голосование дополнительно пошатнет доверие россиян к выборам. Необходимо сначала сделать так, чтобы люди доверяли процессу подсчета голосов, чтобы они поверили, что их голос что-то меняет, а потом уже рассуждать о новых технологиях", - сказал зампредседателя "Яблока" Николай Рыбаков, слова которого "Интерфаксу" привели в пресс-службе партии.

Заместитель председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) Константин Мерзликин заявил "Интерфаксу", что у партии нет доверия к введению электронного голосования.

"В той конструкции избирательной системы, которая сейчас существует, переход на электронное голосование невозможен. Непрозрачная и часто фальсифицированная система может только ухудшиться. Мы против того, чтобы такое движение осуществлялось. Доверия к этой системе у нас нет", - сказал К.Мерзликин.

Он отметил, что в мире всего одна страна (Эстония), в которой существует такое голосование, но и там оно вызывает дискуссии.

В свою очередь член ЦИК России Антон Лопатин сообщил "Интерфаксу", что как только будет готово, Москва планирует провести общественные мероприятия, на которых продемонстрирует, как будет организовано электронное голосование.

"В первую очередь для профессионалов, технарей от различных политических партий. Специально покажут технологию, как сохраняется тайна голосования, потому что это принципиально, и при этом обеспечивается доверие. Пройдут полностью всю процедуру от и до", - сказал А.Лопатин.

Он напомнил, что ранее речь шла об объявлении конкурса для хакеров по обнаружению уязвимостей этой системы. По его словам, ЦИК уже ознакомился с подобными системами, и специалисты Центризбиркома пришли к заключению, что необходим эксперимент, "потому что за этим будущее".

"Что касается общественности, то она, безусловно, поверит, потому что у нас есть КОИБы, есть КЭГи (комплексы электронного голосования - ИФ), к технологиям со временем появляется доверие", - сказал А.Лопатин.

"Поэтому, безусловно, эксперимент нужен, и Москва, во-первых, помимо того, что закон принимается, сделает все возможное, чтобы экспертное сообщество, как техническое, так и обычное, убедилось в том, что ее можно использовать не только на московских выборах, но и дальше масштабировать на федеральный уровень. Тем не менее, о его успешности можно говорить только по итогам", - добавил он.

А.Лопатин также отметил, что участие в электронном голосовании является добровольным и у избирателя остается возможность проголосовать традиционным способом.

Мосгордума в понедельник приняла в первом чтении законопроект "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва".

Законопроектом предусматривается проведение электронного голосования в одном или нескольких одномандатных избирательных округах. В Мосгордуме уточнили, что традиционная форма голосования сохранится, обе формы будут использоваться одновременно. Выбирать форму голосования будет сам избиратель.

Ранее Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, каждый из которых предлагает новые формы для голосования на выборах. Один из законопроектов предусматривает проведение в качестве эксперимента электронного дистанционного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Проект закона предполагает, что дистанционное электронное голосование будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, без использования бюллетеня на бумажном носителе.