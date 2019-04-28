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Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Источник материала: Партизан
Президент Индонезии Джоко Видово решил перенести столицу страны из Джакарты в другой город,
Точное место еще предстоит решить и может занять до 10 лет для ее реализации, сказал министр по вопросам планирования Бамбанг Броджонегоро.
Джакарта расположена на северо-западном побережье острова Ява, где проживают около 10 млн человек.
Остров Ява является четвертым по величине в Индонезии, на нем проживает более 140 миллионов человек - более половины населения страны.
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Президент Индонезии Джоко Видово решил перенести столицу страны из Джакарты в другой город, передает The Sky news.
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