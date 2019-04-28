Волонтеры рассекретили участие путинских моряков в захвате Крыма









enovosty.com/news. Международное сообщество InformNapalm поделилось доказательствами того, что РФ принимала участие в агрессии РФ против Украины. На сегодня это подразделение отсутствует в перечне подразделений ВС РФ и кораблей ЧФ РФ, причастных к захвату Крыма, составленном Военной прокуратурой Украины, информирует





Также волонтеры рассекретили личные данные военнослужащих. Один из них — Кащеев Константин Константинович. Он родился 27.12.1992 года в российском городе Санкт-Петербург. В 2003 году окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».













Был призван на военную службу осенью 2013 года. Личный номер военнослужащего — ВЕ-300089. Служил в морской разведке, на среднем разведывательном корабле «Лиман». Этот корабль входил в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей ЧФ РФ, в/ч 53189, ППД — Севастополь, временно оккупированный Крым.









В социальном профиле соцсети «ВКонтакте» Кащеев опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней. Также в его фотоальбоме есть фото, сделанные на борту корабля «Лиман». На другом изображении проведена идентификация характерных элементов корабля.



