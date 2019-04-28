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Волонтеры рассекретили участие путинских моряков в захвате Крыма

29.04.2019 19:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волонтеры предоставили доказательства участия личного состава 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Российской Федерации в агрессии против Украины.



Международное сообщество InformNapalm поделилось доказательствами того, что РФ принимала участие в агрессии РФ против Украины. На сегодня это подразделение отсутствует в перечне подразделений ВС РФ и кораблей ЧФ РФ, причастных к захвату Крыма, составленном Военной прокуратурой Украины, информирует enovosty.com/news.

Также волонтеры рассекретили личные данные военнослужащих. Один из них — Кащеев Константин Константинович. Он родился 27.12.1992 года в российском городе Санкт-Петербург. В 2003 году окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».



Был призван на военную службу осенью 2013 года. Личный номер военнослужащего — ВЕ-300089. Служил в морской разведке, на среднем разведывательном корабле «Лиман». Этот корабль входил в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей ЧФ РФ, в/ч 53189, ППД — Севастополь, временно оккупированный Крым.


В социальном профиле соцсети «ВКонтакте» Кащеев опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней. Также в его фотоальбоме есть фото, сделанные на борту корабля «Лиман». На другом изображении проведена идентификация характерных элементов корабля.


 
 
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Волонтеры предоставили доказательства участия личного состава 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Российской Федерации в агрессии против...
 
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