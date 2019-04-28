ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два поражения за одну ночь: Релиха отправили в нокдаун, а у Орловского украли победу

29.04.2019 19:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ночь с субботы на воскресенье белорусским любителям единоборств было за кого переживать. За океаном дрались Кирилл Релих и Андрей Орловский. К сожалению, оба проиграли.

«Питбуль» проиграл по очкам, но не в бою.

Релиха положили на пол уже в первом раунде



В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в весовой категории 63,5 кг белорус противостоял американцу Реджису Прогрейсу, пишет by.tribuna.com. Однако в Лафейетте бой у Релиха вообще не задался. Кирилл уступил в ударной мощи оппоненту, славящемуся своими сильными плюхами. «Я доминировал каждую секунду боя, а все потому, что они просто не могут справиться со мной. Для меня сегодняшний результат не стал сюрпризом. Я совсем другой зверь, и Релих понял это с самого начала. Кого бы не поставили против меня, ничего не изменится», – после боя тщеславно заявил Прогрейс.

Хотя в начале поединка ничего не предвещало беды – оба боксеры были в разведке. Но под конец первого раунда Прогрейс нанес мощный удар в корпус, из-за чего Релих неожиданно развернулся. Команды «Стоп!» от рефери не последовало, поэтому американец спокойно добил соперника и отправил его в нокдаун.
Тем не менее белорус сумел подняться с пола, продолжив поединок. Релих пропускал удары, что привело к рассечению и простому выживанию на ринге. Во время шестого раунда команда белоруса приняла решение остановить бой, признав поражение.

Орловский должен был побеждать

В другом поединке ночи во Флориде сражался Андрей Орловский. 40-летний белорус в предварительном карде UFC противостоял бразильцу японского происхождения Аугусто Сакаи, который младше «Питбуля» на 13 лет.

Наш супертяж выиграл лишь два боя из десяти последних. При этом проигрывал Орловский всеми способами: решением судей, сабмишеном и нокаутом. После нокаута от Нганну Андрей стал действовать аккуратнее – за два последних года его никто не смог вырубить (две победы, четыре поражения по очкам, еще один бой был признан несостоявшимся). Орловский проигрывал лишь по очкам – часто решение судей вызывало вопросы у фанатов «Питбуля». Поэтому о «хрустальной» челюсти и далеко не лучшей форме белоруса говорить перестали. В воскресенье на боец снова уступил по очкам.



В первом раунде Сакаи защищался от большого количества ударов белоруса, пропустив несколько из них. После перерыва южноамериканец перехватил инициативу, что сказалось на благосклонности судей в двух оставшихся раундах. Орловский проиграл раздельным решением – 29:28, 28:29, 28:29.

Однако тут же началась волна возмущения в сети, что у белорусского бойца просто украли победу. К примеру, по ударам у Андрея было практически двукратное преимущество – 75:42. Да и в точности Орловский превосходил соперника – 42 процента против 31.

@aaronbronsteter
 Chris Lee and Troy Wincapaw were the two judges who scored the Arlovski/Sakai fight for Augusto Sakai. This is the fourth UFC event that Wincapaw has judged since 2013.

Но уже ничего не изменить: победа Сакаи считается легитимной. Поражение скажется на положении белоруса в дивизионе – наверняка он покинет топ-15 и отдаст свое место Сакаи.


Фото: Gettyimages.ru/Michael Reaves, boxing247.com


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночь с субботы на воскресенье белорусским любителям единоборств было за кого переживать. За океаном дрались Кирилл Релих и Андрей Орловский. К сожалению, оба...
 
Новости дня
Новости разные
 
Класковский: У властей прошла эйфория от сотрудничества с Китаем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика