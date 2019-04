Два поражения за одну ночь: Релиха отправили в нокдаун, а у Орловского украли победу

«Питбуль» проиграл по очкам, но не в бою.

Релиха положили на пол уже в первом раунде









Реджису Прогрейсу, пишет by.tribuna.com . Однако в Лафейетте бой у Релиха вообще не задался. Кирилл уступил в ударной мощи оппоненту, славящемуся своими сильными плюхами. «Я доминировал каждую секунду боя, а все потому, что они просто не могут справиться со мной. Для меня сегодняшний результат не стал сюрпризом. Я совсем другой зверь, и Релих понял это с самого начала. Кого бы не поставили против меня, ничего не изменится», – после боя тщеславно заявил Прогрейс. В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в весовой категории 63,5 кг белорус противостоял американцу





Хотя в начале поединка ничего не предвещало беды – оба боксеры были в разведке. Но под конец первого раунда Прогрейс нанес мощный удар в корпус, из-за чего Релих неожиданно развернулся. Команды «Стоп!» от рефери не последовало, поэтому американец спокойно добил соперника и отправил его в нокдаун.

Тем не менее белорус сумел подняться с пола, продолжив поединок. Релих пропускал удары, что привело к рассечению и простому выживанию на ринге. Во время шестого раунда команда белоруса приняла решение остановить бой, признав поражение.

Орловский должен был побеждать

В другом поединке ночи во Флориде сражался Андрей Орловский. 40-летний белорус в предварительном карде UFC противостоял бразильцу японского происхождения Аугусто Сакаи, который младше «Питбуля» на 13 лет.





Наш супертяж выиграл лишь два боя из десяти последних. При этом проигрывал Орловский всеми способами: решением судей, сабмишеном и нокаутом. После нокаута от Нганну Андрей стал действовать аккуратнее – за два последних года его никто не смог вырубить (две победы, четыре поражения по очкам, еще один бой был признан несостоявшимся). Орловский проигрывал лишь по очкам – часто решение судей вызывало вопросы у фанатов «Питбуля». Поэтому о «хрустальной» челюсти и далеко не лучшей форме белоруса говорить перестали. В воскресенье на боец снова уступил по очкам.













В первом раунде Сакаи защищался от большого количества ударов белоруса, пропустив несколько из них. После перерыва южноамериканец перехватил инициативу, что сказалось на благосклонности судей в двух оставшихся раундах. Орловский проиграл раздельным решением – 29:28, 28:29, 28:29.





Однако тут же началась волна возмущения в сети, что у белорусского бойца просто украли победу. К примеру, по ударам у Андрея было практически двукратное преимущество – 75:42. Да и в точности Орловский превосходил соперника – 42 процента против 31.





Chris Lee and Troy Wincapaw were the two judges who scored the Arlovski/Sakai fight for Augusto Sakai. This is the fourth UFC event that Wincapaw has judged since 2013.





Но уже ничего не изменить: победа Сакаи считается легитимной. Поражение скажется на положении белоруса в дивизионе – наверняка он покинет топ-15 и отдаст свое место Сакаи.