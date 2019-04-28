Существует ли угроза номенклатурного переворота?

Российский авторитетный журналист Николай Сванидзе сообщил, что Кремль предложил Александру Лукашенко пост премьер-министра в «союзном государстве». Не желая распускать пустые слухи, журналист сослался на слухи из минских верхов. что Кремль предложил Александру Лукашенко пост премьер-министра в «союзном государстве». Не желая распускать пустые слухи, журналист сослался на слухи из минских верхов.

А под вечер пришла новость об аресте заместителя главы Совбеза Беларуси Андрея Втюрина, который якобы взял взятку в 150 тысяч долларов. А.Втюрин являлся начальником Службы безопасности президента с 2007 по 2014 год.

Существует ли связь между, казалось бы, совершенно разными событиями?

Олег Волчек, бывший следователь прокуратуры:













- Первая мысль после известия о задержании Втюрина: идет передел сфер влияния. Втюрин проработал 20 лет в Службе безопасности президента и пойти на такой шаг – крайне рисковое мероприятие. Похоже, до Беларуси дошли отголоски Украины: Россия всеми правдами и неправдами усиливает свое влияние в руководстве Беларуси. Лукашенко понимает, что от пророссийских кадров, готовых перейти на другую сторону в самый нужный момент, нужно избавляться. Другого объяснения я пока не вижу. Лукашенко хочет себя обезопасить, и уже не доверяет никому.





Сегодня надо бояться не Втюрина, а народа. Белорусов очень впечатлили президентские выборы в Украине, сегодня надо думать об экономике и предоставлять народу хоть какие-то свободы, иначе народ может все смести. А будут здесь агенты Кремля, не будет их – это уже второстепенное: судьбу страны может решить народ.





Сергей Скребец, бывший депутат Палаты представителей:













- Втюрин занимал высокий пост, знает все ходы и выходы. Кремль начал прощупывать почву, как быстрее сделать Лукашенко премьер-министром союзного государства. В ближайшем окружении Лукашенко находятся кадры, которые заканчивали ФСБшные конторы; пока он всех не поменяет, остается очень серьезная угроза номенклатурного переворота. Таких преданных людей просто так не арестовывают.





Мечислав Гриб, председатель Верховного Совета 12 созыва:













- Предложение Лукашенко занять пост премьер-министра союзного государства – неофициальная информация, которая ничем не подтверждена. А возможно, такие разговоры в российских верхах и идет. Такой вариант Россию бы удовлетворил –Лукашенко приводит Беларусь в состав России и получает должность премьер-министра. Но удовлетворит такой вариант самого Лукашенко? Вряд ли. Должность премьер-министра ничем не гарантирована: сегодня дали, завтра забрали. Лукашенко понимает ситуацию и вряд ли пойдет на такой шаг: нет доверия между руководителями двух «братских государств».





Но Мечислав Гриб не видит связи между инсайдерской информацией Николая Сванидзе и арестом Андрея Втюрина.





- В Беларуси достаточно российских банков: перевели деньги – приходишь в банк и забираешь. Тихо и спокойно, зачем в мешке таскать незадекларированные деньги?





Зато у политика есть своя версия





- Глава государства, на мой взгляд, пошел на сговор с Палатой представителей и уговорил депутатов распустить их на год раньше. Лукашенко пообещал: мы распускаем депутатов досрочно, вы молчите, а кто захочет – изберем повторно на 4 года. Это незаконный вариант, но все депутаты будут молчать. Человек 10 могут отказаться вновь идти в Палату представителей, а остальные вновь окажутся назначено-избранными депутатами. А тогда и референдум проведут – сделают все, что надо. Оснований для досрочного роспуска парламента нет. Если в старой редакции Конституции было записано, что парламент может быть распущен в случае, если за это проголосуют две трети депутатского состава, в новой редакции Конституции этого положения уже нет, - отметил председатель Верховного Совета 12 созыва.



