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В Минске планируется открытие посольства Швейцарии

29.04.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Швейцария, пока не имеющая полноценного посольства в Беларуси, планирует открыть его летом 2019 года в Минске.

Об этом сегодня журналистам сообщил глава комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации и сопредседатель парламентской группы дружбы Швейцария — Беларусь Филиппо Ломбарди, передает БЕЛТА.

Сейчас в Минске работает отделение посольства Швейцарской Конфедерации. Необходимость в открытии полноценного посольства обусловлена в том числе активным развитием торгово-экономических отношений двух стран. Уже сейчас в Беларуси работает много компаний со швейцарским капиталом, отметил парламентарий.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Швейцария, пока не имеющая полноценного посольства в Беларуси, планирует открыть его летом 2019 года в Минске.
 
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