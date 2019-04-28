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В Минске планируется открытие посольства Швейцарии
Источник материала: Партизан
Швейцария, пока не имеющая полноценного посольства в Беларуси, планирует открыть его летом 2019 года в Минске.
Об этом сегодня журналистам сообщил глава комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации и сопредседатель парламентской группы дружбы Швейцария — Беларусь Филиппо Ломбарди,
Сейчас в Минске работает отделение посольства Швейцарской Конфедерации. Необходимость в открытии полноценного посольства обусловлена в том числе активным развитием торгово-экономических отношений двух стран. Уже сейчас в Беларуси работает много компаний со швейцарским капиталом, отметил парламентарий.
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Швейцария, пока не имеющая полноценного посольства в Беларуси, планирует открыть его летом 2019 года в Минске.
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