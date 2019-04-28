Задержан гендиректор «Белтелекома»

«Он был задержан около недели назад. Повод традиционный — коррупция», — сказал собеседник.

В приемной руководителя «Белтелекома» сообщили, что Сергей Иванович с прошлой недели находится на больничном.

В КГБ не подтвердили и не опровергли информацию о задержании Сиводедова.

Мобильный Сиводедова недоступен. Последний раз он заходил в viber 19 апреля.

Сергей Сиводедов родился 31 декабря 1966 года в Докшицком районе Витебской области. В 1988 году окончил Минский радиотехнический институт, в 2010 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Трудовую карьеру начал в 1988 году, когда был принят на работу инженером в строительно-монтажное управление треста «Белсвязьстрой». В «Белтелекоме» трудился с 1 декабря 1995 года. Прошел путь от инженера технического управления до заместителя гендиректора по техническим вопросам. На должность руководителя монополии назначен 31 марта 2014 года. Это произошло после того, как экс-глава БТК Сергей Попков стал министром связи и информатизации страны.

Крупнейший оператор электросвязи в Беларуси «Белтелеком» включает 9 филиалов и 3 производства. На госпредприятии работают свыше 16,5 тыс. человек. Бренд-портфель компании складывается из бренда «Белтелеком», которым представлена голосовая связь, передача данных, хостинг и ряд других услуг, а также брендов byfly (высокоскоростной доступ в интернет), ZALA (интерактивное, эфирное и интернет-телевидение) и ЯСНА (пакеты услуг).