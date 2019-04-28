



Станция метро «Уручье». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Подозреваемый в «минировании» станции метро «Уручье» раньше дважды привлекался к ответственности за заведомо ложные сообщения (ст. 17.6 КоАП). Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.





Задержанному 34 года, он работает в частной организации изолировщиком.





«Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, — сказал Кабакович. — Предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения».





Сообщение о заминировании станции «Уручье», по информации Минского метрополитена, поступило 27 апреля, в 19.44. В течение двух часов не было движения поездов на станциях «Уручье», «Восток» и «Борисовский тракт» — там работали специалисты. Информация не подтвердилась.





По факту заведомо ложного сообщения об опасности на станции «Уручье» было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 340 УК).





Это уже третье в течение месяца ложное сообщение о заминировании общественного места в Минске. 31 марта неизвестный сообщил о минировании торговых центров «Галилео» и «Замок», а также железнодорожного вокзала. 6 апреля поступил звонок о взрывном устройстве в торговом центре «Галерея». Все сообщения оказались ложными, по каждому из них СК возбудил дела по ч. 1 ст. 340 УК. Расследование дел по минированию общественных мест продолжается.



