|
Задержан "минер" метро. Он дважды привлекался за ложные сообщения
Источник материала: Партизан
В Минске в субботу, 27 апреля, ограничивали движение в метро. Причина: неизвестный «заминировал» станцию «Уручье». Тем же вечером «минера» задержали.
Станция метро «Уручье». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Подозреваемый в «минировании» станции метро «Уручье» раньше дважды привлекался к ответственности за заведомо ложные сообщения (ст. 17.6 КоАП). Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.
Задержанному 34 года, он работает в частной организации изолировщиком.
«Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, — сказал Кабакович. — Предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения».
Сообщение о заминировании станции «Уручье», по информации Минского метрополитена, поступило 27 апреля, в 19.44. В течение двух часов не было движения поездов на станциях «Уручье», «Восток» и «Борисовский тракт» — там работали специалисты. Информация не подтвердилась.
По факту заведомо ложного сообщения об опасности на станции «Уручье» было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 340 УК).
Это уже третье в течение месяца ложное сообщение о заминировании общественного места в Минске. 31 марта неизвестный сообщил о минировании торговых центров «Галилео» и «Замок», а также железнодорожного вокзала. 6 апреля поступил звонок о взрывном устройстве в торговом центре «Галерея». Все сообщения оказались ложными, по каждому из них СК возбудил дела по ч. 1 ст. 340 УК. Расследование дел по минированию общественных мест продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в субботу, 27 апреля, ограничивали движение в метро. Причина: неизвестный «заминировал» станцию «Уручье». Тем же вечером «минера» задержали. tut.by со ссылкой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)