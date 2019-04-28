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В какие страны "сбрасывают" старые дизельные легковушки из Германии? А Беларуси в рейтинге нет

29.04.2019 19:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немцы составили рейтинг.


фото: udf.by

Пока в Германии продолжают расширять ограничения на использование старых дизельных автомобилей, во многих других странах Европы дизельный бум продолжается!

Немецкое издание Autozeitung привело интересную статистику относительно того, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных легковушек из Германии в 2018 году, пишет abw.by

И тут неожиданно на первом месте оказалась… Украина, сообщает "Автоцентр". Ввоз немецких дизелей в соседнюю страну по итогам прошлого года увеличился почти в 2,5 раза (+136,8%). Лидируют среди любителей таких машин не только восточноевропейские страны, например, Хорватия (+89,6%) и Словения (+51,5%), но, как ни странно, и западноевропейские - Австрия (+41,3%), Франция (+34,0%), Испания (+30,8%). Суммарный же объем экспорта подержанных дизельных автомобилей из Германии в 2018 году вырос на 20,5% по сравнению с позапрошлым годом.

Есть страны, где популярность дизелей падает. Наибольшее снижение - в Норвегии, где официально провозгласили курс на электромобилизацию. Там ввоз легковушек с дизельными моторами уменьшился на четверть (-25,6%), следом идут Швейцария (-18,7%) и Финляндия (-9,0%).



 
 
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