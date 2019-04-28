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Проект закрытия Игналинской АЭС оценивается в 3,3 млрд евро

29.04.2019 20:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

 Процесс вывода из эксплуатации и закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС, Литва), которая не действует уже 10 лет, оценивается в 3,316 млрд евро, сообщила ИАЭС.

Компания представила государственным органам обновленный окончательный план вывода из эксплуатации - ключевой документ, описывающий закрытие ИАЭС, говорится в сообщении.

По словам генерального директора ИАЭС Аудрюса Каменаса, предполагаемые затраты были снижены после пересмотра оценок инфляции, и сумма в 3,316 млрд евро на 60 млн евро меньше, чем прогнозировалось 5 лет назад.

"Поскольку план и смета расходов в предыдущий раз рассчитывались в 2014 году и учитывали инфляцию, естественно, что мы сейчас рассчитываем эту инфляцию уже на 2020 год. По сути, одна из причин, по которой упали (затраты - BNS), - это инфляция", - пояснил А.Каменас агентству BNS.

Окончательный срок вывода станции из эксплуатации остался без изменений - 2038 год.

Литва взяла на себя обязательство по закрытию Игналинской АЭС при вступлении в ЕС. Электростанция была остановлена в конце 2009 года.

План 2005 года предусматривал затраты на закрытие ИАЭС в размере 1,241 млрд евро (в текущих ценах без учета инфляции, рисков и неопределенности), а в 2013-2014 годы сумма увеличилась до 3,377 млрд евро: на конец 2013 года было израсходовано 718,3 млн евро, а будущие расходы оценивались в 2,659 млрд евро (с учётом инфляции и рисков).

На конец 2018 года затраты на вывод ИАЭС из эксплуатации составили около 1,175 млрд евро (около 86% этой суммы было выделено ЕС и примерно 14% - Литвой).

 
 
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 Процесс вывода из эксплуатации и закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС, Литва), которая не действует уже 10 лет, оценивается в 3,316 млрд евро, сообщила ИАЭС. Компания...
 
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