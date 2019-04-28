На Республиканскую доску Почета Беларуси будут занесены 59 победителей соревнований за 2018 год - указ

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля подписал указ № 160 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2018 год", сообщили в пресс-службе главы государства.

"К занесению на Республиканскую доску Почета определены 59 победителей соревнования в соответствующих номинациях среди областей и г.Минска, районов, городов и районов в городах, организаций всех форм собственности", - говорится в сообщении.

В частности, за достижение наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития лучшими признаны: среди областей и г.Минска – Гродненская и Минская области и г.Минск; среди районов – Брестский район Брестской области, Мозырский район Гомельской области, Островецкий район Гродненской области, Минский район Минской области, Могилевский район Могилевской области; среди городов и районов в городах – Первомайский и Советский районы Минска, Ленинский район Бреста.

"Принятие указа направлено на поощрение лучших регионов и организаций республики и подтверждает общественное признание труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и повышение благосостояния страны", - отметили в пресс-службе.