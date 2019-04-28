Источник материала: Интерфакс

Первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник во вторник, 30 апреля, примет участие в переговорах по локализации загрязненной российской нефти с нефтепровода "Дружба" в Будапеште.

Как сообщается в понедельник на странице "Укртранснафты" в соцсети Фейсбук, в переговорах также примут участие представители ОАО "Транснефть" (Россия), АО "Транспетрол" (Словацкая Республика), АО "МОЛ" (Венгрия) и словацкого НПЗ "Словнафт".

Встреча состоится в Будапеште (Венгрия) в 10:30", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что "Укртранснафта" проинформировала о вынужденной остановке транзита нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинет министров, Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и энергетическую таможню Государственной фискальной службы Украины.

"Кроме этого, Укртранснафта сообщила государственным органам, что ведет переговоры со смежными партнерами и заказчиком услуг по транспортировке нефти по восстановлению ее транзита по территории Украины и принимает все необходимые меры для сохранения остатков транзитного объема нефти в нефтетранспортной системе Общества и недопущения любого ее использования", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в четверг АО "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти магистральным нефтепроводом "Мозырь - Броды" в 21:43 четверга. "Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, "Укртранснафта" имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не сдержала выполнения своих обязанностей", - говорилось в сообщении "Укртранснафты".

Кроме того, "Укртранснафта" прибегла к таким действиям в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

В этой связи Беларусь 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

29 апреля в концерне "Белнефтехим" заявили, что сейчас в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась.

В концерне подчеркивают, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка "Дружбы") и "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка) "приняли все технические меры для скорейшего получения чистой нефти с российского пункта отпуска Унеча". Между тем, "чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь еще не поступила", - констатировал представитель концерна.

Также в концерне "Белнефтехим" сообщили, что в понедельник в Москве на базе Минэнерго России продолжались переговоры с российской стороной".