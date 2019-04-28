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Юбилейная медаль "115 лет профсоюзному движению" установлена в Беларуси – указ

29.04.2019 20:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Установлена юбилейная медаль "115 лет профсоюзному движению Беларуси". Соответствующий указ № 162 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля, сообщили в пресс-службе главы государства.

В настоящее время Федерация профсоюзов объединяет свыше 4 млн. трудящихся. Организация выступила с инициативой об установлении юбилейной медали к 115-летию профсоюзного движения.

Данной наградой планируется поощрять профсоюзный актив, ветеранов труда, лучших представителей профессий.

Медаль изготавливается из металла серебристого цвета. На ее лицевой стороне размещено изображение скульптурной композиции в виде фигур рабочего и крестьянки, между которыми щит с надписью "Слава труду".

 
 
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Установлена юбилейная медаль "115 лет профсоюзному движению Беларуси". Соответствующий указ № 162 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля, сообщили...
 
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