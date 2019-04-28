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Трамп сделал 10 тыс. ложных заявлений за два года - газета
Источник материала: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп сделал более 10 тыс. ложных заявлений на посту главы государства с начала 2017 года, утверждает американская газета The Washington Post.
По данным издания, Д.Трамп с самого начала, заняв должность президента США, делал около пяти ложных заявлений в день.
При этом за последние несколько месяцев эта цифра увеличилась до 23. Д.Трамп, отмечает издание, все чаще стал выступать с утверждениями, не соответствующими действительности, на митингах или на встречах с представителями СМИ.
The Washington Post подчеркивает, что Д.Трамп, выступающий против "фейковых новостей", сам склонен к ложным заявлениям.
Отметку в 10 тыс. ложных заявлений президент США перешел в минувшую пятницу, когда выступал перед своими сторонниками в городе Грин-Бэй в штате Висконсин, пишет газета.
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Президент США Дональд Трамп сделал более 10 тыс. ложных заявлений на посту главы государства с начала 2017 года, утверждает американская газета The Washington Post. По данным...
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