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Трамп сделал 10 тыс. ложных заявлений за два года - газета

29.04.2019 19:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп сделал более 10 тыс. ложных заявлений на посту главы государства с начала 2017 года, утверждает американская газета The Washington Post.

По данным издания, Д.Трамп с самого начала, заняв должность президента США, делал около пяти ложных заявлений в день.

При этом за последние несколько месяцев эта цифра увеличилась до 23. Д.Трамп, отмечает издание, все чаще стал выступать с утверждениями, не соответствующими действительности, на митингах или на встречах с представителями СМИ.

The Washington Post подчеркивает, что Д.Трамп, выступающий против "фейковых новостей", сам склонен к ложным заявлениям.

Отметку в 10 тыс. ложных заявлений президент США перешел в минувшую пятницу, когда выступал перед своими сторонниками в городе Грин-Бэй в штате Висконсин, пишет газета.

 
Теги: Новости
 
 
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Президент США Дональд Трамп сделал более 10 тыс. ложных заявлений на посту главы государства с начала 2017 года, утверждает американская газета The Washington Post. По данным...
 
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