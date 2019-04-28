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Проезд по путепроводу на ГОБК технически возможен, но пока официально не открыт
29.04.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мы уже рассказали водителям о лайфхаке, который позволит сэкономить время, и проехать к Кобринскому мосту с Гоголя. На этот раз - в помощь вам проезд от Фомина по ГОБК в сторону крепости через путепровод.
Движение тут было прекращено в октябре 2018 года. Сначала речь шла о нескольких днях, затем до 1 декабря 2018 года, а потом все как-то привыкли объезжать по Фомина, только иногда жаловались на ужасное качество дорожного покрытия этой, ранее не часто пользующейся популярностью, улицы города Бреста.
Однако как оказалось, уже можно проехать по старому путепроводу - и многие пользуются этой возможностью.
Естественно, при условии, что не создаются проблемы для строителей.
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Мы уже рассказали водителям о лайфхаке, который позволит сэкономить время, и проехать к Кобринскому мосту с Гоголя. На этот раз - в помощь вам проезд от Фомина по...
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