Проезд по путепроводу на ГОБК технически возможен, но пока официально не открыт

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы уже рассказали водителям о лайфхаке, который позволит сэкономить время, и проехать к Кобринскому мосту с Гоголя. На этот раз - в помощь вам проезд от Фомина по ГОБК в сторону крепости через путепровод.



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Движение тут было прекращено в октябре 2018 года. Сначала речь шла о нескольких днях, затем до 1 декабря 2018 года, а потом все как-то привыкли объезжать по Фомина, только иногда жаловались на ужасное качество дорожного покрытия этой, ранее не часто пользующейся популярностью, улицы города Бреста.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65753.php

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Однако как оказалось, уже можно проехать по старому путепроводу - и многие пользуются этой возможностью.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65753.php

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Естественно, при условии, что не создаются проблемы для строителей.