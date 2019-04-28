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Идёт подготовка к монтажу куполов для Свято-Христо-Рождественской Церкви в Бресте

29.04.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Церковь Рождества Христова расположена в Бресте (Беларусь) на улице Краснознаменной. Этот храм был заложен только в 2008 году, поэтому его строительство продолжается до сих пор. Но первый этаж уже завершен, и здесь регулярно совершаются богослужения.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65752.php

Идёт подготовка к монтажу куполов для Свято-Христо-Рождественской Церкви в Бресте

Самому церковному приходу в настоящее время исполнилось 18 лет. Он был создан специально для нового микрорайона Вулька, а самая первая его церковь располагалась в железнодорожном вагоне.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65752.php

Идёт подготовка к монтажу куполов для Свято-Христо-Рождественской Церкви в Бресте

В настоящее время строительства каменного храма продолжается. Службы в вагончиках больше не ведутся, однако прихожане до сих пор вспоминают о них с любовью.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65752.php

Идёт подготовка к монтажу куполов для Свято-Христо-Рождественской Церкви в Бресте

С начала апреля 2019 года рядом с храмом обустроили специальную площадку, на которой готовят купола. Они будут с позолотой, но пока неизвестно, когда их поднимут, всё будет зависеть от того, как быстро завершатся подготовительные работы. Но точно известно, что к празднованию Тысячелетия города (в начале сентября) храм будет уже с куполами.

 
Теги: Брест
 
 
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  Церковь Рождества Христова расположена в Бресте (Беларусь) на улице Краснознаменной. Этот храм был заложен только в 2008 году, поэтому его строительство...
 
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