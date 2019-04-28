Ярмарка вакансий прошла в Мстиславле в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

25 апреля состоялось очередное заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения и в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» под девизом «Найдём работу вместе!» прошла ярмарка вакансий.

На комиссии, которая прошла под руководством её председателя Елены Клеенковой, был рассмотрен ряд вопросов, касающихся трудоустройства безработных, исключения их из базы данных граждан, не занятых в экономике.

Участие в ярмарке вакансий приняли представители более полутора десятка предприятий и организаций района. Специальности и должности предлагались разные. Например, УКПП «Жилкомхоз» нужен инженер по охране труда, грузчик, газоэлектросварщик, в сферу образования — педагоги-психологи, учителя биологии и физкультуры, повара. В УКПП «Водоканал» есть вакансия главного бухгалтера, автокрановщика и тракториста. В сельхозорганизации требуются зоотехники, ветврачи, трактористы, водители, на швейное производство — швеи.

— Сегодня в районной базе данных 96 вакансий, — рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Лариса Филипенко. — Пришедшим сегодня на ярмарку вакансий жителям района предлагалась работа, требующая различного уровня образования и квалификации. Одним было предложено собеседование, другим — официальное трудоустройство.

▪ О вакансиях в ОАО «Сож-Агро» рассказывает заместитель директора по идеологической работе Елена Нестеренко. Фото Валентины Кравцовой.

Служба занятости готова оказать содействие в переобучении нужным в районе специальностям: повара, продавца, парикмахера, швеи.

Валентина КРАВЦОВА.