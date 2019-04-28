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Писатель Дмитрий Быков вышел из больницы и пишет статью

29.04.2019 21:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.

"Есть такая программа "Колба времени" (выходит в 22.00 по пятницам на телеканале "Ностальгия" - ИФ), я её в живом эфире веду. Вот я её в пятницу уже в этом живом эфире вёл", - сказал Д.Быков, отвечая на вопрос, выписали ли его из больницы.

Он подтвердил, что в настоящее время находится не в больнице и работает. "Я сейчас сижу и пишу статью", - сказал Д.Быков.

"Наверно, я многих огорчу, но я давно так хорошо себя не чувствовал", - добавил он.

По его словам, после майских праздников он вернётся к чтению лекций в проекте "Прямая речь".

Как сообщалось, 16 апреля Д.Быков почувствовал себя плохо на борту самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург - Уфа. В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолета в Уфе Д.Быков был госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии.

18 апреля консилиум врачей с участием специалистов из госпиталя им. Бурденко, прилетевших в Уфу, приняли решение о перевозке Д.Быкова в Москву для продолжения лечения.

21 апреля стало известно, что доставленный в одну из московских клиник писатель пришел в сознание.

23 апреля главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что врачи разрешили Д.Быкову записать двухчасовую программу для передачи "Один".

В эфире программы "Один" писатель сообщил, что его госпитализация 16 апреля в Уфе в тяжелом состоянии была связана с отравлением, однако он не знает, чем именно и как он отравился.

Позже он сообщил "Интерфаксу", что не намерен обращаться в правоохранительные органы, а причину отравления установят врачи.

 
 
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Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе. "Есть такая...
 
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