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Столицу Индонезии планируют перенести в другой город

29.04.2019 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. У Индонезии может смениться столица. Власти планируют лишить этого статуса Джакарту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столицу Индонезии планируют перенести в другой город

Цель – перенести ее с острова Ява. Но вот куда – решения пока нет. Вероятнее всего, выберут город в центре страны. Район, в отличие от острова, должен быть защищен от землетрясений, вулканов, цунами и других стихийных бедствий. По словам главы этого государства, нужна детальная подготовка с выбором подходящего места. Говорят, процесс может занять около 10 лет.

Столицу Индонезии планируют перенести в другой город

Через 16 лет Джакарта может стать самым населенным городом мира. В 2010 году здесь проживали почти 10 миллионов человек, а к 2035-му население увеличится до 38 миллионов.
 
 
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Новости Индонезии. У Индонезии может смениться столица. Власти планируют лишить этого статуса Джакарту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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