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Официальный представитель «Белнефтехима»: НПЗ Беларуси по-прежнему работают со сниженной загрузкой

29.04.2019 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Чистая» нефть по магистральному трубопроводу «Дружба» в Беларусь еще не поступила. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный представитель «Белнефтехима»: НПЗ Беларуси по-прежнему работают со сниженной загрузкой

Таким образом отечественные НПЗ все еще остаются недозагруженными. Напоминаем: более недели назад был зафиксирован факт поставки некачественной российской нефти. Содержание вредных примесей превысило норму в десятки раз. Из строя вышло дорогое оборудование на Мозырском заводе. Ущерб оценивается в миллионы долларов. Сразу несколько европейских стран отказались принимать некачественное сырье.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ

Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности

Проблему обсудили и президенты Беларуси и России – теме был посвящен разговор двух лидеров в Пекине. Владимир Путин заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован. Операторы трубопровода также 28 апреля встретились в Минске.

Официальный представитель «Белнефтехима»: НПЗ Беларуси по-прежнему работают со сниженной загрузкой

Марина Костюченко, официальный представитель концерна «Белнефтехим»:
НПЗ Беларуси по-прежнему работают со сниженной загрузкой. В белорусском участке нефтепровода находится нефть с повышенным содержанием хлорорганики, чистая нефть не поступила. А специалистами организации трубопроводного транспорта белорусскими – «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» приняты все возможные меры для того, чтобы обеспечить поставку этой чистой нефти с пункта отпуска на территории Российской Федерации в Унече.

Официальный представитель «Белнефтехима»: НПЗ Беларуси по-прежнему работают со сниженной загрузкой

Вопрос возмещения ущерба из-за «грязного» сырья остается нерешенным. В Москве продолжаются переговоры «Белнефтехима» и представителей российских нефтяных компаний.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Чистая» нефть по магистральному трубопроводу «Дружба» в Беларусь еще не поступила. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим», сообщили в...
 
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