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К занесению на Республиканскую доску почёта определены 59 победителей

29.04.2019 22:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новыми именами пополнится Республиканская доска почета. Указом главы государства определены 59 победителей соревнований за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К занесению на Республиканскую доску почёта определены 59 победителей

Это лучшие в своих номинациях города, регионы и организации. В частности, за достижение высоких результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития лучшими признаны Гродненская и Минская области, а также Минск. Среди районов – Брестский, Мозырский, Островецкий, Минский и Могилевский. Среди городов и районов в городах – Первомайский и Советский районы Минска, а также Ленинский район Бреста.

К занесению на Республиканскую доску почёта определены 59 победителей

Занесение на Республиканскую доску почета является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новыми именами пополнится Республиканская доска почета. Указом главы государства определены 59 победителей соревнований за 2018 год, сообщили в...
 
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