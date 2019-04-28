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«У нас будет своя интерпретация песни»: белорусские артисты рассказали о подготовке к концерту СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

29.04.2019 22:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Скоро в эфире. СТВ продолжает подготовку большого праздничного концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти». 29 апреля участники собрались на генеральной репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас будет своя интерпретация песни»: белорусские артисты рассказали о подготовке к концерту СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Известные артисты исполнят самые народные песни военных лет. В концерте примут участие вокальный ансамбль «Чистый голос», «Песняры», Анатолий Ярмоленко, Вера Ярошик, Владимир Громов, группа Litesound и много других именитых исполнителей.

«У нас будет своя интерпретация песни»: белорусские артисты рассказали о подготовке к концерту СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Некоторые из них специально для проекта СТВ покреативили с музыкой. Так, в телевизионной версии концерта вы услышите знаменитые мелодии в интересной интерпретации. В каждом номере будет яркое костюмированное представление. Также в программе концерта выступление шоу-балета.

«У нас будет своя интерпретация песни»: белорусские артисты рассказали о подготовке к концерту СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Группа Litesound, участник телевизионного проекта СТВ:
Мы исполним одну из наших самых любимых песен Юрия Антонова. Это песня «Маки», которая на самом деле трогает нас до глубины души, потому что она настолько чувственная.

У нас будет своя интерпретация этой песни. Мы постарались сделать ее максимально драматичной, чтобы еще больше передать всю драматургию, которая заложена в этой песне.

«У нас будет своя интерпретация песни»: белорусские артисты рассказали о подготовке к концерту СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Вера Ярошик, участница телевизионного проекта СТВ:
Я буду петь песню «Алеша». Эта тема для меня очень серьезная. Я считаю, что люди достойны знать чуть больше о войне. И мне кажется, что люди молодцы, что не забывают о таком значимом событии. Я рада, что выступаю на этом концерте.

«У нас будет своя интерпретация песни»: белорусские артисты рассказали о подготовке к концерту СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

30 апреля телекоманда приступит к записи концерта. Смотрите в эфире СТВ 9 мая.
 
 
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Новости Беларуси. Скоро в эфире. СТВ продолжает подготовку большого праздничного концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти». 29 апреля участники собрались на...
 
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