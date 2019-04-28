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«У нас будет своя интерпретация песни»: белорусские артисты рассказали о подготовке к концерту СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Скоро в эфире. СТВ продолжает подготовку большого праздничного концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти». 29 апреля участники собрались на генеральной репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известные артисты исполнят самые народные песни военных лет. В концерте примут участие вокальный ансамбль «Чистый голос», «Песняры», Анатолий Ярмоленко, Вера Ярошик, Владимир Громов, группа Litesound и много других именитых исполнителей.
Некоторые из них специально для проекта СТВ покреативили с музыкой. Так, в телевизионной версии концерта вы услышите знаменитые мелодии в интересной интерпретации. В каждом номере будет яркое костюмированное представление. Также в программе концерта выступление шоу-балета.
Группа Litesound, участник телевизионного проекта СТВ:
У нас будет своя интерпретация этой песни. Мы постарались сделать ее максимально драматичной, чтобы еще больше передать всю драматургию, которая заложена в этой песне.
Вера Ярошик, участница телевизионного проекта СТВ:
30 апреля телекоманда приступит к записи концерта. Смотрите в эфире СТВ 9 мая.
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«У нас будет своя интерпретация песни»: белорусские артисты рассказали о подготовке к концерту СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»
Новости Беларуси. Скоро в эфире. СТВ продолжает подготовку большого праздничного концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти». 29 апреля участники собрались на...
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