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«Минчанка» заняла 10 итоговое место в российской Суперлиге

29.04.2019 23:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» завершила свой первый сезон в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» заняла 10 итоговое место в российской Суперлиге

В минских поединках за 9-12 места команда Виктора Гончарова сперва не оставила шансов саратовскому «Протону» 3:0, а вот дальше все было не так радужно. Столичные волейболистки в жаркой борьбе уступили «Сахалину» 2:3, а потом проиграли «Динамо-Метар» 1:3. По итогам турнира «Минчанка» заняла 10 место в своем первом сезоне российской Суперлиги.

«Минчанка» заняла 10 итоговое место в российской Суперлиге

В следующем году, конечно, мы ждем от них совсем другого результата. Но на первый год, мне кажется, отличная игра. Конечно, им тяжелее всего, наверное: приходиться играть с самими собой. То есть самая основная игра – это настрой, это уверенность в себе и позитив. Все. Потому что мы делаем все, что можем. Мы готовы срывать горло, наши ладошки всегда за них болеют. Мы верим в «Минчанку» – девчонки, вперед!

«Минчанка» заняла 10 итоговое место в российской Суперлиге

Это первый сезон в высшей российской лиге. Думаю, что в следующем году будет лучше.

«Минчанка» заняла 10 итоговое место в российской Суперлиге

В Суперлиге сейчас проходят решающие стадии плей-офф. Золото оспаривают московское «Динамо» и «Калиниградка». А вот за третье место сражаются «Динамо-Казань» с «Уралочкой».
 
 
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» завершила свой первый сезон в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В минских поединках за 9-12 места...
 
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