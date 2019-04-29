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«СМИ в Беларуси». Международная выставка соберет более 500 участников

29.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«СМИ в Беларуси». Международная выставка соберет более 500 участников

В четверг работу в Минске начнет ежегодная выставка «СМИ в Беларуси».

Среди гостей 23-го медиафорума — СМИ не только Беларуси и соседних стран, но и Китая, Азербайджана, Индии, Турции, Германии. На площадке «БелЭкспо» будут представлены печатные, аудиовизуальные и электронные средства массовой информации. Традиционно свой стенд представит и Белтелерадиокомпания. А дебютантами в этом году станут сетевые издания.

 
Александр Карлюкевич, Министр информации Беларуси: «Мы постарались, чтобы эта 23-я международная выставка «СМИ в Беларуси» носила достаточно насыщенный характер с точки зрения показа различных технологий, поэтому отдельно выделили «День пиара». Хочу сказать, что технологии, различные новшества, которые сегодня проходят в масс-медиа, будут активно показываться и на тех мероприятиях, которые привнесет на выставку, в программу выставки, факультет журналистики Белорусского государственного университета.  Думаю, что как раз сегодня есть необходимость показать работу журналиста в разных форматах, а не только на бумаге, не только в телевизионном эфире».

За три дня работы выставки,  а медиафорум продлится до 4 мая,  гости смогут посетить мастер-классы, автограф-сессии и презентации. Вход — свободный.

www.tvr.by
 
Теги: Минск
 
 
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В четверг работу в Минске начнет ежегодная выставка «СМИ в Беларуси». Среди гостей 23-го медиафорума — СМИ не только Беларуси и соседних стран, но и Китая,...
 
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