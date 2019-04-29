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«СМИ в Беларуси». Международная выставка соберет более 500 участников
29.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В четверг работу в Минске начнет ежегодная выставка «СМИ в Беларуси».
Среди гостей 23-го медиафорума — СМИ не только Беларуси и соседних стран, но и Китая, Азербайджана, Индии, Турции, Германии. На площадке «БелЭкспо» будут представлены печатные, аудиовизуальные и электронные средства массовой информации. Традиционно свой стенд представит и Белтелерадиокомпания. А дебютантами в этом году станут сетевые издания.
За три дня работы выставки, а медиафорум продлится до 4 мая, гости смогут посетить мастер-классы, автограф-сессии и презентации. Вход — свободный.
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В четверг работу в Минске начнет ежегодная выставка «СМИ в Беларуси». Среди гостей 23-го медиафорума — СМИ не только Беларуси и соседних стран, но и Китая,...
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