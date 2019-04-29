Польские туристы приехали в Гродно на ретроавтомобилях

Источник материала: Вороновская газета





Необычное путешествие в Беларусь предприняли туристы-энтузиасты из польского города Некля. Любители ретроавтомобилей создали свой клуб, участники которого который каждый год выбираются в путешествия по всей Европе. Автолюбители из Некли уже бывали во Франции и Болгарии, а свою десятую — юбилейную — поездку решили совершить в Беларусь.

К слову, польский город Некля находится недалеко от Познани, вблизи немецкой границы. Автолюбителям пришлось преодолеть почти 540 километров, прежде чем попасть к первой точке своего маршрута.

В Гродно туристы попали на экскурсию в Бригитский монастырь и старый лямус, и прошлись по улочкам старого города.





– Самому взрослому участнику автопробега 81 год, причем он всю дорогу был за рулем своего автомобиля, который купил еще в молодости, а теперь просто поддерживает его в хорошем состоянии, – рассказала администратор информационно-туристического центра Гродненской Епархии римско-католической церкви Гражина Шалкевич. – Очень много среди гостей из Польши и семейных экипажей.

Ретроавтомобили, среди которых легендарные Warszawa и Syrena, отправились далее по маршруту. Следующими в их экскурсионной программе станут Старые Василишки, Новогрудок, Мир, Несвиж и Минск. Поездка в Беларусь продлится по 4 мая.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: автора https://grodnonews.by/