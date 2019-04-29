В милицию сообщили о минировании минского аэропорта, ж/д вокзала и отеля Hilton

Источник материала: KYKY

Поздно вечером 29 апреля минская милиция сообщила, что получила сообщение о минировании минского аэропорта, отеля Hilton и ж/д вокзала.



В 22:30 поступило сообщение о заминировании Нац. аэропорта «Минск», отеля «Хилтон» и ж/д вокзала. Сотрудниками милиции приняты меры по эвакуации граждан, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории.

На места выехали следственно-опер., саперно-пиротех группы. — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 29 апреля 2019 г.

Как пишет TUT.by, в аэропорту оцепили залы ожидания, кафе, банк. Сейчас там много милиции: работают с собаками, проверяют чемоданы. Один из пользователей сообщает, что на ж/д вокзале якобы сообщили о заминировании камер хранения, но людей, которые стоят за билетами в кассах, пока не эвакуировали.

За последний месяц это не первое сообщение о заминировании крупного объекта в столице. 31 марта неизвестный сообщил о минировании торговых центров «Галилео» и «Замок», а также железнодорожного вокзала. 6 апреля поступил звонок о взрывном устройстве в торговом центре «Галерея». Все сообщения оказались ложными, по каждому из них СК возбудил дела по ч. 1 ст. 340 УК. Расследование дел по минированию общественных мест продолжается.