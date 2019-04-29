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В милицию сообщили о минировании минского аэропорта, ж/д вокзала и отеля Hilton

29.04.2019 23:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Поздно вечером 29 апреля минская милиция сообщила, что получила сообщение о минировании минского аэропорта, отеля Hilton и ж/д вокзала. 
 

Как пишет TUT.by,  в аэропорту оцепили залы ожидания, кафе, банк. Сейчас там много милиции: работают с собаками, проверяют чемоданы. Один из пользователей сообщает, что на ж/д вокзале якобы сообщили о заминировании камер хранения, но людей, которые стоят за билетами в кассах, пока не эвакуировали. 

За последний месяц это не первое сообщение о заминировании крупного объекта в столице. 31 марта неизвестный сообщил о минировании торговых центров «Галилео» и «Замок», а также железнодорожного вокзала. 6 апреля поступил звонок о взрывном устройстве в торговом центре «Галерея». Все сообщения оказались ложными, по каждому из них СК возбудил дела по ч. 1 ст. 340 УК. Расследование дел по минированию общественных мест продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Поздно вечером 29 апреля минская милиция сообщила, что получила сообщение о минировании минского аэропорта, отеля Hilton и ж/д вокзала.    В 22:30 поступило сообщение о...
 
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