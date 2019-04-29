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В милицию сообщили о минировании минского аэропорта, ж/д вокзала и отеля Hilton
Источник материала: KYKY>
Поздно вечером 29 апреля минская милиция сообщила, что получила сообщение о минировании минского аэропорта, отеля Hilton и ж/д вокзала.
Как
За последний месяц это не первое сообщение о заминировании крупного объекта в столице. 31 марта неизвестный сообщил о минировании торговых центров «Галилео» и «Замок», а также железнодорожного вокзала. 6 апреля поступил звонок о взрывном устройстве в торговом центре «Галерея». Все сообщения оказались ложными, по каждому из них СК возбудил дела по ч. 1 ст. 340 УК. Расследование дел по минированию общественных мест продолжается.
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Поздно вечером 29 апреля минская милиция сообщила, что получила сообщение о минировании минского аэропорта, отеля Hilton и ж/д вокзала. В 22:30 поступило сообщение о...
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