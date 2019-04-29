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Работники Кореличского РОЧС проверили чердаки и подвалы многоэтажек райцентра

29.04.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Содержание чердаков и подвалов многоквартирных домов в надлежащем противопожарном состоянии подразумевает под собой безопасное проживание многочисленных жильцов. Именно поэтому работники РОЧС уделяют пристальное внимание чердачным, подвальным и техническим помещениям, где запрещено пребывание посторонних лиц.

В рамках акции «За безопасность вместе» работники Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями  жилищно-коммунального хозяйства, представителями газовой службы провели рейды по проверке чердаков, подвалов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах  г.п.Кореличи. Все проверенные помещения содержаться в надлежащем состоянии, грубым нарушений выявлено не было.

Работники Кореличского РОЧС проверили чердаки и подвалы многоэтажек райцентра

Работники Кореличского РОЧС проверили чердаки и подвалы многоэтажек райцентра

Работники Кореличского РОЧС проверили чердаки и подвалы многоэтажек райцентра

По информации Кореличского РОЧС

 
 
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Содержание чердаков и подвалов многоквартирных домов в надлежащем противопожарном состоянии подразумевает под собой безопасное проживание многочисленных...
 
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