Работники Кореличского РОЧС проверили чердаки и подвалы многоэтажек райцентра

Источник материала: Полымя

Содержание чердаков и подвалов многоквартирных домов в надлежащем противопожарном состоянии подразумевает под собой безопасное проживание многочисленных жильцов. Именно поэтому работники РОЧС уделяют пристальное внимание чердачным, подвальным и техническим помещениям, где запрещено пребывание посторонних лиц.

В рамках акции «За безопасность вместе» работники Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства, представителями газовой службы провели рейды по проверке чердаков, подвалов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах г.п.Кореличи. Все проверенные помещения содержаться в надлежащем состоянии, грубым нарушений выявлено не было.













По информации Кореличского РОЧС