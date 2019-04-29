КГБ задержал одного из ближайших людей Лукашенко?

Сразу несколько СМИ сообщили сегодня о возможном задержании Комитетом госбезопасности одного из наиболее близких к Александру Лукашенко людей - заместителя госсекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина.

О возможном задержании Втюрина сообщает сегодня « Наша Нiва » со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Nexta. Данную информацию подтвердили TUT.BY знакомые Втюрина.

По, опять же, неподтвержденной информации, арестовали Втюрина сотрудники КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов. При этом Nexta также намекает на некие близкие отношения Втюрина с высокими российскими чиновниками.

Задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности страны не подтверждено: в официальных ведомствах информацию комментировать отказались.

«Без комментариев», - сказал официальный представитель КГБ Андрей Ярош, в приемной Совета безопасности от комментариев также отказались, пишет БелаПАН .

Втюрин родился в 1971 году в Пензе (Россия). В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а в 2002 году — Академию МВД Беларуси. С 1992 по 1995 годы занимал различные должности в системе органов внутренних дел Беларуси. С 2007 по 2014 год возглавлял Службу безопасности Лукашенко. Позднее был назначен на пост заместителя госсекретаря Совета безопасности. Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени.