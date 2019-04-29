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Беларусь выиграла у Литвы в первом матче ЧМ по хоккею

29.04.2019 19:20 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сборная Беларуси по хоккею успешно стартовала сегодня в столице Казахстана на чемпионате мира по хоккею. Наша команда выступает в группе А дивизиона 1.

Сегодня сборной Беларуси удалось одержать буквально волевую победу над литовцами: в начале первого периоды Беларусь проигрывала со счетом 0:2, а на первый перерыв белорусские хоккеисты ушли, уже ведя в счете — 3:2.

Второй период обошелся без шайб, в заключительном соперники обменялись голами.

Счет сложился 4:3 в пользу Беларуси.

Дальнейшее расписание игр белорусской сборной выглядит так:

  • 30 апреля — с Венгрией (начало в 16:30);
  • 2 мая — со Словенией (13:00);
  • 4 мая — с Казахстаном (14:30);
  • 5 мая — с Южной Кореей (13:00).

Худшая сборная турнира из группы первого А дивизиона опустится в группу B первого дивизиона, две лучшие - выйдут в топ-дивизион ЧМ.

Фото: Федерация хоккея Беларуси
 
 
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Сборная Беларуси по хоккею успешно стартовала сегодня в столице Казахстана на чемпионате мира по хоккею. Наша команда выступает в группе А дивизиона 1.
 
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