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Беларусь выиграла у Литвы в первом матче ЧМ по хоккею
Источник материала: БДГ
Сборная Беларуси по хоккею успешно стартовала сегодня в столице Казахстана на чемпионате мира по хоккею. Наша команда выступает в группе А дивизиона 1.
Сегодня сборной Беларуси удалось одержать буквально волевую победу над литовцами: в начале первого периоды Беларусь проигрывала со счетом 0:2, а на первый перерыв белорусские хоккеисты ушли, уже ведя в счете — 3:2.
Второй период обошелся без шайб, в заключительном соперники обменялись голами.
Счет сложился 4:3 в пользу Беларуси.
Дальнейшее расписание игр белорусской сборной выглядит так:
Худшая сборная турнира из группы первого А дивизиона опустится в группу B первого дивизиона, две лучшие - выйдут в топ-дивизион ЧМ.
Фото: Федерация хоккея Беларуси
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Сборная Беларуси по хоккею успешно стартовала сегодня в столице Казахстана на чемпионате мира по хоккею. Наша команда выступает в группе А дивизиона 1.
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