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Власти Бреста не разрешили митинг 1 мая против аккумуляторного завода

29.04.2019 22:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте Брестского горисполкома 29 апреля появилось сообщение "О недопущении проведения митинга 1 мая "Брестчане против свинца 43.0". Так городские власти отреагировали на сообщения в соцсетях, передаёт Радио "Свобода".

Чиновники пишут, что в соцсетях и СМИ появилась информация о подготовке митинга 1 мая и о том, будто против этого не было возражений с их стороны. Городские власти это опровергают. Мол, еще 26 апреля организаторам был прислан по почте отрицательный ответ на заявку.

Организаторы готовили акцию на площадке в парке Воинов-интернационалистов. Это место определено для митингов по "заявительному принципу". Однако 1 мая, говорят чиновники, там запланирован Праздник труда и празднование 115-летия профсоюзного движения в Беларуси.

Противники строительства завода за более чем год протестов только один раз получили разрешение на акцию — в 2018 году. Поэтому еженедельно по воскресеньям брестчане в знак протеста проводят несанкционированное "кормление голубей".



 
 
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На сайте Брестского горисполкома 29 апреля появилось сообщение "О недопущении проведения митинга 1 мая "Брестчане против свинца 43.0". Так городские власти...
 
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