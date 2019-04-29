Власти Бреста не разрешили митинг 1 мая против аккумуляторного завода

Чиновники пишут, что в соцсетях и СМИ появилась информация о подготовке митинга 1 мая и о том, будто против этого не было возражений с их стороны. Городские власти это опровергают. Мол, еще 26 апреля организаторам был прислан по почте отрицательный ответ на заявку.





Организаторы готовили акцию на площадке в парке Воинов-интернационалистов. Это место определено для митингов по "заявительному принципу". Однако 1 мая, говорят чиновники, там запланирован Праздник труда и празднование 115-летия профсоюзного движения в Беларуси.





Противники строительства завода за более чем год протестов только один раз получили разрешение на акцию — в 2018 году. Поэтому еженедельно по воскресеньям брестчане в знак протеста проводят несанкционированное "кормление голубей".







