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В Беларуси выпустят в обращение обновленные банкноты

29.04.2019 21:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси выпустят в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Соответствующее постановление Нацбанка сегодня зарегистрировано на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В сентябре 2018 года Нацбанк анонсировал, что в 2019 году будут допечатаны банкноты номиналом 5 и 10 рублей, а в 2020-м — мы увидим новые купюры по 20 и 50 рублей, пишет finance.tut.by
Потребность в заказе денежной наличности появилась из-за того, что у бумажных денег мелкого и среднего номинала небольшой срок службы. Со временем банкноты становятся ветхими и их необходимо заменять.

Однако речь шла не просто о допечатывании недостающих купюр, а об их модификации при сохранении основных изображений на лицевой и оборотной сторонах, а также их цветовой гаммы и размера. Регулятор хотел привести в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений. Кроме того, планировалось дописать их названия на лицевой стороне.

Напомним, на банкноте в 5 рублей изображена Каменецкая вежа, а на 10-рублевой купюре — полоцкая Спасо-Преображенская церковь.


Говорилось и о том, что с модифицированных банкнот исчезнет реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи председателя правления Национального банка Петра Прокоповича. Это связано с тем, что Прокопович с 2011 года не является председателем правления Нацбанка.

В пресс-службе Нацбанка сказали, что просто допечатывание банкнот и монет без их видоизменения не требует принятия постановлений.

— Решение о вводе в обращение принимается, только если значительно меняется дизайн купюр или монет, — пояснили в пресс-службе регулятора.

Это значит, что в скором времени мы увидим обновленные банкноты 5 и 10 рублей. Как именно будут выглядеть новые купюры, все ли планируемые изменения будут внесены, в Нацбанке пока не сообщают.


 
 
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В Беларуси выпустят в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Соответствующее постановление Нацбанка сегодня зарегистрировано на Национальном...
 
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