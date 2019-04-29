﻿ Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая, в Усть-Лугу - 7 мая. 21.by
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Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая, в Усть-Лугу - 7 мая

29.04.2019 22:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ПАО "Транснефть" совместно с министерством энергетики РФ, РЖД, нефтяными компаниями и иностранными партнерами в рамках согласованного плана по нормализации качественных показателей нефти продолжает реализацию намеченных мероприятий.

"Сегодня, в соответствии с графиком, нефть полностью отвечающая требованиям техрегламента поступила на ЛПДС Унеча около 12:00 дня и около 17:00 на границу Беларуси", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3го мая. Нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая", - уточняет ведомство.

 
 
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ПАО "Транснефть" совместно с министерством энергетики РФ, РЖД, нефтяными компаниями и иностранными партнерами в рамках согласованного плана по нормализации...
 
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