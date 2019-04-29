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Сборная Беларуси обыграла Литву в рамках чемпионата мира

29.04.2019 23:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею с победы над Литвой стартовала в первом дивизионе подгруппы A чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чтобы набрать три очка, команде Андрея Сидоренко пришлось сильно постараться. Белорусы провалили дебютный отрезок встречи. К девятой минуте наши соперники вели 2:0. Но до первого перерыва наша сборная сумела выйти вперед. У нас отличились Станислав Лопачук, Сергей Малявко и Джефф Платт.

Сборная Беларуси обыграла Литву в рамках чемпионата мира

Второй период выдался безголевым, а в третьем команды обменялись заброшенными шайбами. Никита Феоктистов сделал счет 4:2, но Гинтаутас пробил Мильчакова в третий раз. Эта шайба и стала последней в матче. Белорусы победили 4:3, перебросав своих оппонентов 39 на 13.

Из остальных результатов первого игрового дня: сборная Южной Кореи неожиданно победила Венгрию, а хозяева турнира – Казахстан – с минимальным преимуществом обыграл Словению.
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею с победы над Литвой стартовала в первом дивизионе подгруппы A чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чтобы...
 
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