Сборная Беларуси обыграла Литву в рамках чемпионата мира

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею с победы над Литвой стартовала в первом дивизионе подгруппы A чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чтобы набрать три очка, команде Андрея Сидоренко пришлось сильно постараться. Белорусы провалили дебютный отрезок встречи. К девятой минуте наши соперники вели 2:0. Но до первого перерыва наша сборная сумела выйти вперед. У нас отличились Станислав Лопачук, Сергей Малявко и Джефф Платт.





Второй период выдался безголевым, а в третьем команды обменялись заброшенными шайбами. Никита Феоктистов сделал счет 4:2, но Гинтаутас пробил Мильчакова в третий раз. Эта шайба и стала последней в матче. Белорусы победили 4:3, перебросав своих оппонентов 39 на 13.

Из остальных результатов первого игрового дня: сборная Южной Кореи неожиданно победила Венгрию, а хозяева турнира – Казахстан – с минимальным преимуществом обыграл Словению.