В экономике регионов Беларуси царит гендерный дисбаланс

Источник материала: Ежедневник





Деловые женщины белорусских регионов предпочитают работать в исполнительной власти, а заниматься своим бизнесом. Об этом говорят данные исследования, которое провел портал деловой информации "Ежедневник".

Главная задача исследования состояла в том, чтобы выяснить насколько в гендерном плане сбалансированы процессы развития предпринимательской инициативы и государственного управления экономикой в регионах Беларуси. Впервые в стране был получен гендерный срез экономики Беларуси и получены конкретные данные о том, сколько мужчин и женщин вовлечены в бизнес и сколько занимаются вопросами регулирования экономики регионов. Исследование развеяло несколько мифов, обозначило ключевые гендерные проблемы в экономике страны и предоставило данные для дальнейшего, более глубокого изучения вопроса.

Так в Беларуси глубоко укоренилось мнение, что женщин в бизнесе очень мало, что среди руководителей предприятий и коммерческих организаций почти нет женщин. Между тем, исследование показало, что это лишь отчасти правда. В целом по республике действительно женщин в бизнесе, как в государственном, так и в частном очень мало. Но между тем, есть регионы, где ситуация совсем другая.

Например, В Малоритском районе Брестской области среди руководителей частных коммерческих организаций доля женщин составляет 48,5%. Это невероятная для Беларуси цифра, но тем не менее райисполком дает именно ее. Похожая ситуация в Оршанском районе, где среди руководителей коммерческих организаций частной формы собственности доля женщин составляет 46,77%, в то время как среди руководителей государственных коммерческих организаций республиканской формы собственности женщин нет вообще. Пример Оршанского района наглядно демонстрирует, что главная проблема кроется в государственном бизнесе, куда женщин практически не пускают.

Исследование показало, что в экономике Беларуси наблюдается явный гендерный дисбаланс, как среди тех, кто занимается бизнесом, так и среди тех, кто этот бизнес регулирует. Причем, этот дисбаланс особенно сильный в регионах. В республиканских органах госуправления, даже в облисполкомах ситуация еще относительно благополучная в этом плане, то в регионах уже сильно меняется. Так, согласно исследованию, в управлениях экономики облисполкомов соотношение мужчин и женщин находится на уровне 35% мужчины и 65% женщины.





Уже здесь видна разница между ситуацией в бизнесе и в сфере управления экономикой. Однако гендерный баланс здесь более-менее соблюдается. Да, в управлении экономики Гродненской области мужчины составляют всего 26%, но в Брестской - 43%. Поэтому на уровне облисполкомов баланс все же более-менее соблюдается, чего нельзя сказать о райисполкомах.

Если брать в целом все отделы экономики райисполкомов, включая заместителей председателя, курирующих экономику, то здесь доля женщин составляет 77,65%, а мужчин - 22,25%





Для сравнения, среди руководителей коммерческих организаций в регионах ситуация зеркальная - женщин здесь 21%, а мужчин - 79%.

Но все это лишь "средняя температура по больнице". Если брать ситуацию отдельно по регионам, то исследование показало, что на Западе гендерный дисбаланс наименее выражен, в то время как на Востоке - наиболее ярко.

Наилучшая гендерная ситуация в экономике страны в Брестской области, где среди сотрудников отделов экономики мужчины составляют более 35%, а женщины - 65%.





При этом только в двух районах - Ивановском и Ивацевичском - мужчин нет вообще. Сюда можно отдельно добавить и город Барановичи, где среди 11 сотрудников управления экономики также нет ни одного мужчины. Но в шести районах - Барановичском, Брестском, Жабинковском, Лунинецком, Ляховичском и Малоритском, количество мужчин в отделах экономики либо больше, либо равно женщинам. Для сравнения, по всем остальным пяти областям, есть только три района, где в отделах экономики количество мужчин и женщин равно, либо мужчин больше.

Поскольку в отделах экономики райисполкомов Брестской области нет такого господства женщин, то соответственно, они более активно используют свои управленческие навыки в бизнесе. В среднем в Брестской области среди руководителей коммерческих организаций женщины составляют 24,7% - это самый высокий уровень в Беларуси. При этом среди коммерческих организаций частной формы собственности доля женщин составляет более 35%. А в Малоритском районе, как говорилось ранее, доля женщин в частных компаниях составляет и вовсе 48,45%.

Самый сильный гендерный дисбаланс наблюдается в тех районах, которые находятся на Востоке страны. Характерный пример здесь - Витебская область. Среди людей, которые отвечают за экономику районов, женщины составляют практически 90%.





При этом в 12 райисполкомах, в отделах экономики, вообще нет мужчин. Удивительно, но гендерному дисбалансу весьма близко к Витебской области оказалась Минская область, где 10 райисполкомах из 22, в отделах экономики также отсутствуют мужчины.





По другим областям.













Согласно данным исследования, гендерный дисбаланс привел к тому, что в органах госуправления присутствуют предубеждения как мужчин в отношении женщин, так и женщин в отношении мужчин.

Как заявила "Ежедневнику" начальник (женщина) отдела экономики Борисовского райисполкома (Минская область), "мужчины просто не выдержат здесь", поскольку нужно постоянно оставаться сверхурочно и много работать. В то же время начальник отдела экономики (мужчина) другого райисполкома заявил, что с женщинами работать сложнее, так как они много ходят на больничные, не остаются сверхурочно и больше думают о семье, чем о работе.

Как отмечают авторы исследования, белорусское общество приблизительно в равной степени состоит из мужчин и женщин, соответственно, в экономике страны должны быть в равной степени представлены как одни, так и вторые. Это касается не только бизнеса, но и органов госуправления, которые занимаются вопросами регулирования экономики. Между тем, данные по абсолютному большинству районов Беларуси говорят, что если женщины по тем или иным причинам не идут в бизнес, то они реализуют свои деловые качества в исполкомах.

С учетом того, что в среднем по стране женщин в частном бизнесе в три раза больше, чем в государственном, именно государство должно сделать первый шаг, чтобы привлечь деловых женщин в бизнес.