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В Кобрине из дома-интерната для инвалидов ушёл и пропал Гугнюк Юрий Иванович

30.04.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал Гугнюк Юрий Иванович (1975 г.р.), который 29.04.2019 около 06:00 ушел из ГУ «Кобринский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г. Кобрин, ул. Северная, 142), где находился на излечении.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65757.php

В Кобрине из дома-интерната для инвалидов ушёл и пропал Гугнюк Юрий Иванович

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

 
 
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  Пропал Гугнюк Юрий Иванович (1975 г.р.), который 29.04.2019 около 06:00 ушел из ГУ «Кобринский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г. Кобрин, ул....
 
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