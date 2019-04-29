|
В Кобрине из дома-интерната для инвалидов ушёл и пропал Гугнюк Юрий Иванович
30.04.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пропал Гугнюк Юрий Иванович (1975 г.р.), который 29.04.2019 около 06:00 ушел из ГУ «Кобринский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г. Кобрин, ул. Северная, 142), где находился на излечении.
До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пропал Гугнюк Юрий Иванович (1975 г.р.), который 29.04.2019 около 06:00 ушел из ГУ «Кобринский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г. Кобрин, ул....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)