В Кобрине из дома-интерната для инвалидов ушёл и пропал Гугнюк Юрий Иванович

Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал Гугнюк Юрий Иванович (1975 г.р.), который 29.04.2019 около 06:00 ушел из ГУ «Кобринский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г. Кобрин, ул. Северная, 142), где находился на излечении.



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До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.