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Тревожная ночь: из-за сообщения о бомбе эвакуировали минский аэропорт, вокзал и отель «Хилтон»
Источник материала: Партизан
«В 22:30 поступило сообщение о заминировании Национального аэропорта «Минск», отеля «Хилтон» и железнодорожного вокзала, - сообщило поздно вечером ГУВД Мингорисполкома. - Сотрудниками милиции приняты меры по эвакуации граждан, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории».
К вокзалу были стянуты силы МЧС и скорой помощи. Вход в здание вокзала был перекрыт.
Впрочем, вокзал работу не прекращал — поезда приходили и отправлялись по расписанию. То же касается и минского аэропорта.
Напомним, месяц назад из «Галилео», «Замка» и вокзала эвакуировали более 7 тысяч человек. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. А накануне Пасхи из-за угрозы минирования закрыли сразу три станции минского метро. Мужчину, который «заминировал» минское метро, уже нашли и задержали.
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«В 22:30 поступило сообщение о заминировании Национального аэропорта «Минск», отеля «Хилтон» и железнодорожного вокзала, - сообщило поздно вечером ГУВД...
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