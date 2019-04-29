Тревожная ночь: из-за сообщения о бомбе эвакуировали минский аэропорт, вокзал и отель «Хилтон»

К вокзалу были стянуты силы МЧС и скорой помощи. Вход в здание вокзала был перекрыт.





Впрочем, вокзал работу не прекращал — поезда приходили и отправлялись по расписанию. То же касается и минского аэропорта.





Напомним, месяц назад из «Галилео», «Замка» и вокзала эвакуировали более 7 тысяч человек. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. А накануне Пасхи из-за угрозы минирования закрыли сразу три станции минского метро. Мужчину, который «заминировал» минское метро, уже нашли и задержали.