За и Против: стоит ли делать покупки в иностранных интернет-магазинах?

Источник материала: Myfin



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Где и что покупают через интернет жители Беларуси?

По данным исследования e-data.by, 9/10 из отечественных покупателей приобретали что-то в белорусских интернет-магазинах, почти ¾ делали покупки в Китае, в американских магазинах покупали только 5% из общей массы, по 3% досталось магазинам России и Польши.

По данным выборочного исследования за 2018 год, белорусы чаще всего покупали через интернет: