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За и Против: стоит ли делать покупки в иностранных интернет-магазинах?

30.04.2019 07:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

За и Против: стоит ли делать покупки в иностранных интернет-магазинах?
Фото: pixabay.com

Где и что покупают через интернет жители Беларуси?

По данным исследования e-data.by, 9/10 из отечественных покупателей приобретали что-то в белорусских интернет-магазинах, почти ¾ делали покупки в Китае, в американских магазинах покупали только 5% из общей массы, по 3% досталось магазинам России и Польши.

По данным выборочного исследования за 2018 год, белорусы чаще всего покупали через интернет:

 
 
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По данным МАРТ на начало 2018 года покупки в сети делали 44% наших соотечественников, потому ликбез в этой сфере уже не требуется. В рамках проекта За и Против...
 
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