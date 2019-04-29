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За и Против: стоит ли делать покупки в иностранных интернет-магазинах?
Источник материала: Myfin
Где и что покупают через интернет жители Беларуси?
По данным
По данным выборочного исследования за 2018 год, белорусы чаще всего покупали через интернет:
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По данным МАРТ на начало 2018 года покупки в сети делали 44% наших соотечественников, потому ликбез в этой сфере уже не требуется. В рамках проекта За и Против...
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